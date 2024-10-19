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Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года
Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года - 19.10.2024, ПРАЙМ
Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов - самого низкого значения с 1992 года, при этом... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T07:02+0300
2024-10-19T07:02+0300
экономика
джо байден
сша
россия
товарооборот
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов - самого низкого значения с 1992 года, при этом за время президентства Джо Байдена он упал в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Российский экспорт в США за январь-август составил 2,26 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда годом ранее. Исходя из сложившейся динамики за год поставки могут достичь примерно 3,12 миллиарда долларов, что будет на треть меньше прошлогоднего объема и наименьшим уровнем с 1993 года. В то же время продажи американского бизнеса в Россию за восемь месяцев сократились на 16% и составили 334 миллиона долларов. По итогам года они, согласно расчетам РИА Новости, будут находиться на рекордно низком уровне в 539,3 миллиона долларов, что на 10% меньше показателя за 2023 год. Таким образом, за текущий год товарооборот двух стран составит 3,7 миллиарда долларов - самое низкое значение с 1992 года. За время президентства Байдена торговля двух стран сократилась в шесть раз. При этом в 2020-м - в последний год срока Дональда Трампа, даже несмотря на коронавирус, она была на уровне 21,8 миллиарда долларов. Чуть меньше торговля составляла в 2016 году, когда у власти находился инициировавший первую волну санкций против России Барак Обама, - 20,4 миллиарда долларов. ЧЕМ ТОРГУЮТ РОССИЯ И США? Одновременно за последние четыре года достаточно существенно изменилась структура товарооборота. Если в 2020 году главным товаром российского экспорта были нефтепродукты, то сейчас на фоне санкций их вовсе российские компании в США не поставляют. То же самое произошло с нефтью, рыбой, алмазами и никелем. В то же время продажи удобрений и урана за первые восемь месяцев текущего года резко выросли - в 1,8 и 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в результате они стали главными российскими товарами с объемом поставок в 827 миллионов и 618 миллионов долларов соответственно. Похожая ситуация произошла и с поставками американских товаров: еще четыре года назад главной продукцией экспорта Штатов в Россию было оборудование, сейчас же эти поставки рухнули в 78 раз. Полностью прекратились поставки занимавших в 2020 году заметные доли в американском экспорте автомобилей, самолетов, алмазов, меди и табака. Сейчас американские компании главным образом продают в Россию оптические и медицинские приборы, а также лекарства, хотя поставки по обеим позициям сократились втрое. А единственной крупной позицией, экспорт которой в Россию вырос, стали пищевые продукты.
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джо байден, сша, россия, товарооборот
Экономика, Джо Байден, США, РОССИЯ, товарооборот
07:02 19.10.2024
 
Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года

Товарооборот России и США сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов - самого низкого значения с 1992 года, при этом за время президентства Джо Байдена он упал в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Российский экспорт в США за январь-август составил 2,26 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда годом ранее. Исходя из сложившейся динамики за год поставки могут достичь примерно 3,12 миллиарда долларов, что будет на треть меньше прошлогоднего объема и наименьшим уровнем с 1993 года.
В то же время продажи американского бизнеса в Россию за восемь месяцев сократились на 16% и составили 334 миллиона долларов. По итогам года они, согласно расчетам РИА Новости, будут находиться на рекордно низком уровне в 539,3 миллиона долларов, что на 10% меньше показателя за 2023 год.
Таким образом, за текущий год товарооборот двух стран составит 3,7 миллиарда долларов - самое низкое значение с 1992 года.
За время президентства Байдена торговля двух стран сократилась в шесть раз. При этом в 2020-м - в последний год срока Дональда Трампа, даже несмотря на коронавирус, она была на уровне 21,8 миллиарда долларов. Чуть меньше торговля составляла в 2016 году, когда у власти находился инициировавший первую волну санкций против России Барак Обама, - 20,4 миллиарда долларов.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
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04:04
ЧЕМ ТОРГУЮТ РОССИЯ И США?
Одновременно за последние четыре года достаточно существенно изменилась структура товарооборота. Если в 2020 году главным товаром российского экспорта были нефтепродукты, то сейчас на фоне санкций их вовсе российские компании в США не поставляют. То же самое произошло с нефтью, рыбой, алмазами и никелем.
В то же время продажи удобрений и урана за первые восемь месяцев текущего года резко выросли - в 1,8 и 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в результате они стали главными российскими товарами с объемом поставок в 827 миллионов и 618 миллионов долларов соответственно.
Похожая ситуация произошла и с поставками американских товаров: еще четыре года назад главной продукцией экспорта Штатов в Россию было оборудование, сейчас же эти поставки рухнули в 78 раз. Полностью прекратились поставки занимавших в 2020 году заметные доли в американском экспорте автомобилей, самолетов, алмазов, меди и табака.
Сейчас американские компании главным образом продают в Россию оптические и медицинские приборы, а также лекарства, хотя поставки по обеим позициям сократились втрое. А единственной крупной позицией, экспорт которой в Россию вырос, стали пищевые продукты.
 
ЭкономикаДжо БайденСШАРОССИЯтоварооборот
 
 
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