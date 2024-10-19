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"Раскол в обществе": украинцы рассказали о методах призыва на службу в ВСУ
"Раскол в обществе": украинцы рассказали о методах призыва на службу в ВСУ - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Раскол в обществе": украинцы рассказали о методах призыва на службу в ВСУ
Организованные сотрудниками украинских военкоматов и военными облавы в ходе массовых мероприятий беспокоят граждан, пишет издание New York Times. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T13:45+0300
2024-10-19T13:45+0300
2024-10-19T13:45+0300
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украина
насильственная мобилизация на украине
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Организованные сотрудниками украинских военкоматов и военными облавы в ходе массовых мероприятий беспокоят граждан, пишет издание New York Times."Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал", — сообщил автор статьи, добавив, что молодым людям призывного возраста следует избегать посещения концертов и других мероприятий.Многие люди, согласно статье, видят нарушение своих прав в подобных методах мобилизации и выступают против их применения. Жительница одного из украинских городов поделилась, что отменила поход на концерт с мужем, когда узнала о такой практике. "Страшно, но не демократично", - заключила она.
https://1prime.ru/20241019/vsu-852271862.html
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украина, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине
"Раскол в обществе": украинцы рассказали о методах призыва на службу в ВСУ
NYT: рейды ТЦК на Украине свидетельствуют о расколе в обществе
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Организованные сотрудниками украинских военкоматов и военными облавы в ходе массовых мероприятий беспокоят граждан, пишет издание New York Times
.
"Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал", — сообщил автор статьи, добавив, что молодым людям призывного возраста следует избегать посещения концертов и других мероприятий.
Многие люди, согласно статье, видят нарушение своих прав в подобных методах мобилизации и выступают против их применения. Жительница одного из украинских городов поделилась, что отменила поход на концерт с мужем, когда узнала о такой практике. "Страшно, но не демократично", - заключила она.
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