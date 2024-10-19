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Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот"

Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот" - 19.10.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот"

Ульяновский автомобильный завод представит обновленную модель флагманского внедорожника "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Об этом пишут "Известия" | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T14:22+0300

2024-10-19T14:22+0300

2024-10-19T14:22+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод представит обновленную модель флагманского внедорожника "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник на предприятии.Отмечается, что главным новшеством является дизельный двигатель объемом 2,0 литра, практически идентичный производимому на моторном заводе компании "Соллерс" в Алабуге и устанавливаемому на модели марки Sollers. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой.Салон внедорожника получит несколько серьезных улучшений. Изменится стиль передней панели и центрального тоннеля, пишет издание.По данным "Известий", в экстерьере появится светодиодная оптика. При этом новые фары головного света и фонари будут радикально отличаться по эффективности от актуального варианта.Также на новой модели должно появиться полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности, сообщило издание

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авто, россия, уаз, внедорожники