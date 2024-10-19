https://1prime.ru/20241019/uaz-852273849.html
Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот"
Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот" - 19.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот"
Ульяновский автомобильный завод представит обновленную модель флагманского внедорожника "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Об этом пишут "Известия" | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T14:22+0300
2024-10-19T14:22+0300
2024-10-19T14:22+0300
экономика
авто
россия
уаз
внедорожники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/13/852273574_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_cf8b75f902c1bd5ff72e2fa69d22e457.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод представит обновленную модель флагманского внедорожника "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник на предприятии.Отмечается, что главным новшеством является дизельный двигатель объемом 2,0 литра, практически идентичный производимому на моторном заводе компании "Соллерс" в Алабуге и устанавливаемому на модели марки Sollers. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой.Салон внедорожника получит несколько серьезных улучшений. Изменится стиль передней панели и центрального тоннеля, пишет издание.По данным "Известий", в экстерьере появится светодиодная оптика. При этом новые фары головного света и фонари будут радикально отличаться по эффективности от актуального варианта.Также на новой модели должно появиться полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности, сообщило издание
https://1prime.ru/20241012/volga-852147687.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/13/852273574_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_98c1ffc03301891494e66353bf18702e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, уаз, внедорожники
Экономика, Авто, РОССИЯ, УАЗ, внедорожники
Стало известно, когда дебютирует обновленный УАЗ "Патриот"
"Известия": обновленный УАЗ "Патриот" представят в IV квартале 2025 года
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ.
Ульяновский автомобильный завод представит обновленную модель флагманского внедорожника "Патриот" в четвертом квартале следующего года. Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на источник на предприятии.
Отмечается, что главным новшеством является дизельный двигатель объемом 2,0 литра, практически идентичный производимому на моторном заводе компании "Соллерс" в Алабуге и устанавливаемому на модели марки Sollers. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой.
Салон внедорожника получит несколько серьезных улучшений. Изменится стиль передней панели и центрального тоннеля, пишет издание.
По данным "Известий", в экстерьере появится светодиодная оптика. При этом новые фары головного света и фонари будут радикально отличаться по эффективности от актуального варианта.
Также на новой модели должно появиться полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности, сообщило издание
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии