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"Через неделю умрут". На Украине прокомментировали новую идею призыва в ВСУ - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Через неделю умрут". На Украине прокомментировали новую идею призыва в ВСУ
"Через неделю умрут". На Украине прокомментировали новую идею призыва в ВСУ - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Через неделю умрут". На Украине прокомментировали новую идею призыва в ВСУ
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков раскритиковал идею призыва пенсионеров в ВСУ. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Politeka. | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T23:34+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков раскритиковал идею призыва пенсионеров в ВСУ. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Politeka.Ранее военнослужащий ВСУ Александр Матяш обратился ко всем украинцам, в том числе к женщинам и пенсионерам, и призвал их принять участие в боевых действиях на фронте."Дедушки старше 60 лет с учетом (уровня — прим. ред) медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя", — сказал Стариков.Украинский кабмин ранее внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий постановку на военный учет женщин, желающих пройти базовую военную службу, которая была введена в стране вместо срочной.Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг допустил возможность участия женщин в боевых действиях на стороне украинской армии.Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая нынешнего года. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате. Им требуется посетить военкомат лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом датой "вручения" является число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также предусматривает, что военнообязанные должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Кроме того, сроки демобилизации в законе не прописаны. Соответствующая норма была изъята из положений закона.
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украина, всу, сво, призыв
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, призыв
23:34 19.10.2024
 
"Через неделю умрут". На Украине прокомментировали новую идею призыва в ВСУ

Стариков: пенсионеры умрут за неделю в случае призыва в ВСУ и отправки на фронт

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков раскритиковал идею призыва пенсионеров в ВСУ. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Politeka.
Ранее военнослужащий ВСУ Александр Матяш обратился ко всем украинцам, в том числе к женщинам и пенсионерам, и призвал их принять участие в боевых действиях на фронте.
"Дедушки старше 60 лет с учетом (уровня — прим. ред) медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя", — сказал Стариков.
Украинский кабмин ранее внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий постановку на военный учет женщин, желающих пройти базовую военную службу, которая была введена в стране вместо срочной.
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг допустил возможность участия женщин в боевых действиях на стороне украинской армии.
Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая нынешнего года. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате. Им требуется посетить военкомат лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом датой "вручения" является число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также предусматривает, что военнообязанные должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Кроме того, сроки демобилизации в законе не прописаны. Соответствующая норма была изъята из положений закона.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВОпризыв
 
 
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