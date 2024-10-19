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"Не щадят никого": житель приграничья рассказал о жестоких убийствах ВСУ
"Не щадят никого": житель приграничья рассказал о жестоких убийствах ВСУ - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Не щадят никого": житель приграничья рассказал о жестоких убийствах ВСУ
Иностранные наемники в украинских войсках, которые говорят на английском и французском языках, зверски убивают мирных жителей Курской области, рассказал житель... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T10:44+0300
2024-10-19T10:44+0300
2024-10-19T10:44+0300
спецоперация на украине
пленные
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КУРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Иностранные наемники в украинских войсках, которые говорят на английском и французском языках, зверски убивают мирных жителей Курской области, рассказал житель Суджи Валерий Моисеев.По словам очевидца, он принял решение покинуть родной город после начала массированных обстрелов со стороны ВСУ. Семье мужчины пришлось пешком пройти несколько километров для эвакуации. На сегодняшний день они остаются в ПВР в Курске. "Наемники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого", - возмутился Моисеев, отметив, что солдаты загоняют россиян в погреб и кидают туда гранату для совершения массового убийства.
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пленные, всу, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, иностранные наемники
"Не щадят никого": житель приграничья рассказал о жестоких убийствах ВСУ
Житель Курской области: иностранные наемники ВСУ жестоко убивают курян
КУРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Иностранные наемники в украинских войсках, которые говорят на английском и французском языках, зверски убивают мирных жителей Курской области, рассказал житель Суджи Валерий Моисеев.
По словам очевидца, он принял решение покинуть родной город после начала массированных обстрелов со стороны ВСУ. Семье мужчины пришлось пешком пройти несколько километров для эвакуации. На сегодняшний день они остаются в ПВР в Курске.
"Наемники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого", - возмутился Моисеев, отметив, что солдаты загоняют россиян в погреб и кидают туда гранату для совершения массового убийства.
Пленный солдат ВСУ: в Курской области приходилось пить воду из болота