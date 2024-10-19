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"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте
Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T05:41+0300
2024-10-19T05:41+0300
2024-10-19T05:42+0300
спецоперация на украине
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валерий залужный
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий Залужный."…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — подчеркнул дипломат.Он объяснил, что этому поспособствовал недостаточный объем оказанной Западом финансовой и технической помощи во время контрнаступления украинских сил в 2023 году. Таким образом, добавил Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию и позволил российским подразделениям нарастить свою мощь.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Валерий Залужный, ВСУ, ВС России
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте
Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжной войны с Россией
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий Залужный.
"…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — подчеркнул дипломат.
Он объяснил, что этому поспособствовал недостаточный объем оказанной Западом финансовой и технической помощи во время контрнаступления украинских сил в 2023 году. Таким образом, добавил Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию и позволил российским подразделениям нарастить свою мощь.
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