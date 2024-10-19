https://1prime.ru/20241019/vykhod-852268777.html

"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте

"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте - 19.10.2024, ПРАЙМ

"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте

Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T05:41+0300

2024-10-19T05:41+0300

2024-10-19T05:42+0300

спецоперация на украине

украина

валерий залужный

всу

вс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий Залужный."…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — подчеркнул дипломат.Он объяснил, что этому поспособствовал недостаточный объем оказанной Западом финансовой и технической помощи во время контрнаступления украинских сил в 2023 году. Таким образом, добавил Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию и позволил российским подразделениям нарастить свою мощь.

https://1prime.ru/20241019/aktivy-852268662.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, валерий залужный, всу, вс россии