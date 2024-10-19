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"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте - 19.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте - 19.10.2024, ПРАЙМ
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте
Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T05:41+0300
2024-10-19T05:42+0300
спецоперация на украине
украина
валерий залужный
всу
вс россии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий Залужный."…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", — подчеркнул дипломат.Он объяснил, что этому поспособствовал недостаточный объем оказанной Западом финансовой и технической помощи во время контрнаступления украинских сил в 2023 году. Таким образом, добавил Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию и позволил российским подразделениям нарастить свою мощь.
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украина, валерий залужный, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Валерий Залужный, ВСУ, ВС России
05:41 19.10.2024 (обновлено: 05:42 19.10.2024)
 
"Выход невозможен": Залужный признал страшную правду о конфликте

Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжной войны с Россией

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина оказалась в практически безвыходном положении в противостоянии с Москвой, заявил украинский посол в Великобритании и главком ВСУ в отставке Валерий Залужный.
"…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным", подчеркнул дипломат.
Он объяснил, что этому поспособствовал недостаточный объем оказанной Западом финансовой и технической помощи во время контрнаступления украинских сил в 2023 году. Таким образом, добавил Залужный, конфликт перешел в позиционную стадию и позволил российским подразделениям нарастить свою мощь.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
СМИ: США передадут Киеву 20 миллиардов долларов под активы РФ
05:20
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВалерий ЗалужныйВСУВС России
 
 
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