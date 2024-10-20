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"Отчаянное средство": Сальдо объяснил ядерные угрозы Зеленского

"Отчаянное средство": Сальдо объяснил ядерные угрозы Зеленского - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Отчаянное средство": Сальдо объяснил ядерные угрозы Зеленского

Ядерные угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского не стоит воспринимать всерьез, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T11:48+0300

2024-10-20T11:48+0300

2024-10-20T11:49+0300

спецоперация на украине

украина

ядерное оружие

"грязная бомба"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – ПРАЙМ. Ядерные угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского не стоит воспринимать всерьез, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее киевский глава выдвинул Западу ультиматум, по которому Североатлантический альянс должен принять страну в свои ряды. В ином случае Украина намерена создать свое ядерное оружие для применения на российской территории. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на украинского чиновника."Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада", - подчеркнул Сальдо в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также добавил, что Украина не сможет создать ядерное вооружение, так как экономика страны полностью разрушена.Глава Херсонской области предупредил, что киевский режим может сконструировать "грязную радиоактивную бомбу", а потому Москве стоит пристально следить за развитием событий.

https://1prime.ru/20241020/raketa-852279477.html

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украина, ядерное оружие, "грязная бомба"