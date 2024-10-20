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"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение
"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение
Эстония приобретет дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники, которые должны позволить ей наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T23:57+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Эстония приобретет дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники, которые должны позволить ей наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ. Об этом сообщил в интервью изданию Defense One глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар.По его мнению, нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием, "нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта".Саар считает, что Эстонии следует действовать быстрее Североатлантического альянса, чтобы обеспечить национальную безопасность и поэтому она может нарастить вложения в противовоздушную оборону и закупку переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности.По его словам, в рамках следующего проекта в области обороны до 2035 года Эстония проведет учения, "чтобы рассмотреть более дальнобойное оружием, чем IRIS-T".В начале октября Эстония запросила у Вашингтона разрешение на закупку в три раза большего числа ракет ATACMS, чем было предусмотрено в рамках соглашений. Она также намерена приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем было ранее одобрено конгрессом США.Россия в последние годы наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые несут в себе потенциальную опасность для ее интересов.
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ес, эстония, нато, ракеты, дроны, оружие
Вооружения, ЕС, ЭСТОНИЯ, НАТО, ракеты, дроны, оружие
"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение
Defense One: Эстония хочет действовать быстрее НАТО и закупит больше оружия
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.
Эстония приобретет дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники, которые должны позволить ей наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ. Об этом сообщил в интервью
изданию Defense One глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар.
По его мнению, нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием, "нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта".
Саар считает, что Эстонии следует действовать быстрее Североатлантического альянса, чтобы обеспечить национальную безопасность и поэтому она может нарастить вложения в противовоздушную оборону и закупку переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности.
По его словам, в рамках следующего проекта в области обороны до 2035 года Эстония проведет учения, "чтобы рассмотреть более дальнобойное оружием, чем IRIS-T".
В начале октября Эстония запросила у Вашингтона разрешение на закупку в три раза большего числа ракет ATACMS, чем было предусмотрено в рамках соглашений. Она также намерена приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем было ранее одобрено конгрессом США.
Россия в последние годы наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые несут в себе потенциальную опасность для ее интересов.
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