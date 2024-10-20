https://1prime.ru/20241020/estoniya-852285766.html

"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение

"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Быстрее НАТО". В Эстонии хотят больше оружия и действовать на опережение

Эстония приобретет дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники, которые должны позволить ей наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T23:57+0300

2024-10-20T23:57+0300

2024-10-20T23:57+0300

вооружения

ес

эстония

нато

ракеты

дроны

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Эстония приобретет дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники, которые должны позволить ей наносить удары по противнику прежде чем он достигнет ее границ. Об этом сообщил в интервью изданию Defense One глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар.По его мнению, нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием, "нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта".Саар считает, что Эстонии следует действовать быстрее Североатлантического альянса, чтобы обеспечить национальную безопасность и поэтому она может нарастить вложения в противовоздушную оборону и закупку переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности.По его словам, в рамках следующего проекта в области обороны до 2035 года Эстония проведет учения, "чтобы рассмотреть более дальнобойное оружием, чем IRIS-T".В начале октября Эстония запросила у Вашингтона разрешение на закупку в три раза большего числа ракет ATACMS, чем было предусмотрено в рамках соглашений. Она также намерена приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем было ранее одобрено конгрессом США.Россия в последние годы наблюдает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле заявляли, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые несут в себе потенциальную опасность для ее интересов.

https://1prime.ru/20241019/pomosch-852273728.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, эстония, нато, ракеты, дроны, оружие