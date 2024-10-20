Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости - 20.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241020/gruzovik-852286231.html
Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости
Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости - 20.10.2024, ПРАЙМ
Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости
Mercedes представил новую линейку грузовых машин Accelo, которая разработана специально для условий развивающихся стран. Премьера модели прошла на бразильском... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T19:05+0300
2024-10-20T19:05+0300
экономика
авто
mercedes-benz
грузовые автомобили
развивающиеся страны
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Mercedes представил новую линейку грузовых машин Accelo, которая разработана специально для условий развивающихся стран. Премьера модели прошла на бразильском заводе концерна в Сан-Паулу. Об этом сообщил журнал "За рулем". Отмечается, что семейство Accelo состоит из трех версий: 917, 1117 и 1417. Модели имеют варианты двух- и трехосных шасси и полную массу от 8,3 до 14 тонн. Машина работает на дизельном двигателе OM 924 LA, который модернизировали для повышения топливной эффективности — новая система впрыска и терморегуляция катализатора повысили экономию топлива на три процента, пишет "ЗР". Что касается трансмиссии, то здесь доступны как механические коробки передач Eaton, так и АКП G90. Причем последняя, по данным издания, отличается исключительной надежностью и долговечностью.В материале также сказано, что внешний дизайн грузовика выделяется своей функциональностью. Решетка радиатора на модели овальная, как у классических моделей грузовиков. Передний бампер изготавливают из мягкого пластика. Он имеет составную конструкцию, что серьезно упрощает и удешевляет ремонт в случае повреждений. Двухъярусные светодиодные фары создают отличную видимость, а галогеновые поворотники являются компромиссом между надежностью и стоимостью.В основе модели Accelo лежит концепция максимальной выносливости и неприхотливости. Грузовик представляет собой аналог популярной серии Atego и адаптирован под специфические условия эксплуатации в развивающихся странах, где дороги могут быть плохими, а доступ к качественному сервису ограничен, пишет "ЗР".
https://1prime.ru/20241019/syurpriz-852274747.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_239eed125232166a07ea512b5fbaa015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, mercedes-benz, грузовые автомобили, развивающиеся страны
Экономика, Авто, Mercedes-Benz, грузовые автомобили, Развивающиеся страны
19:05 20.10.2024
 
Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости

"ЗР": Mercedes выпустил среднетоннажный грузовик Accelo для развивающихся стран

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Mercedes представил новую линейку грузовых машин Accelo, которая разработана специально для условий развивающихся стран. Премьера модели прошла на бразильском заводе концерна в Сан-Паулу. Об этом сообщил журнал "За рулем".
Отмечается, что семейство Accelo состоит из трех версий: 917, 1117 и 1417. Модели имеют варианты двух- и трехосных шасси и полную массу от 8,3 до 14 тонн.
Машина работает на дизельном двигателе OM 924 LA, который модернизировали для повышения топливной эффективности — новая система впрыска и терморегуляция катализатора повысили экономию топлива на три процента, пишет "ЗР". Что касается трансмиссии, то здесь доступны как механические коробки передач Eaton, так и АКП G90. Причем последняя, по данным издания, отличается исключительной надежностью и долговечностью.
В материале также сказано, что внешний дизайн грузовика выделяется своей функциональностью. Решетка радиатора на модели овальная, как у классических моделей грузовиков. Передний бампер изготавливают из мягкого пластика. Он имеет составную конструкцию, что серьезно упрощает и удешевляет ремонт в случае повреждений. Двухъярусные светодиодные фары создают отличную видимость, а галогеновые поворотники являются компромиссом между надежностью и стоимостью.
В основе модели Accelo лежит концепция максимальной выносливости и неприхотливости. Грузовик представляет собой аналог популярной серии Atego и адаптирован под специфические условия эксплуатации в развивающихся странах, где дороги могут быть плохими, а доступ к качественному сервису ограничен, пишет "ЗР".
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
В Китае автопроизводители готовят экономичный сюрприз для Европы
Вчера, 15:02
 
ЭкономикаАвтоMercedes-Benzгрузовые автомобилиРазвивающиеся страны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала