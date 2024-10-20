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Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости

Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости - 20.10.2024, ПРАЙМ

Mercedes представил новый грузовик повышенной проходимости

Mercedes представил новую линейку грузовых машин Accelo, которая разработана специально для условий развивающихся стран. Премьера модели прошла на бразильском... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T19:05+0300

2024-10-20T19:05+0300

2024-10-20T19:05+0300

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развивающиеся страны

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Mercedes представил новую линейку грузовых машин Accelo, которая разработана специально для условий развивающихся стран. Премьера модели прошла на бразильском заводе концерна в Сан-Паулу. Об этом сообщил журнал "За рулем". Отмечается, что семейство Accelo состоит из трех версий: 917, 1117 и 1417. Модели имеют варианты двух- и трехосных шасси и полную массу от 8,3 до 14 тонн. Машина работает на дизельном двигателе OM 924 LA, который модернизировали для повышения топливной эффективности — новая система впрыска и терморегуляция катализатора повысили экономию топлива на три процента, пишет "ЗР". Что касается трансмиссии, то здесь доступны как механические коробки передач Eaton, так и АКП G90. Причем последняя, по данным издания, отличается исключительной надежностью и долговечностью.В материале также сказано, что внешний дизайн грузовика выделяется своей функциональностью. Решетка радиатора на модели овальная, как у классических моделей грузовиков. Передний бампер изготавливают из мягкого пластика. Он имеет составную конструкцию, что серьезно упрощает и удешевляет ремонт в случае повреждений. Двухъярусные светодиодные фары создают отличную видимость, а галогеновые поворотники являются компромиссом между надежностью и стоимостью.В основе модели Accelo лежит концепция максимальной выносливости и неприхотливости. Грузовик представляет собой аналог популярной серии Atego и адаптирован под специфические условия эксплуатации в развивающихся странах, где дороги могут быть плохими, а доступ к качественному сервису ограничен, пишет "ЗР".

https://1prime.ru/20241019/syurpriz-852274747.html

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авто, mercedes-benz, грузовые автомобили, развивающиеся страны