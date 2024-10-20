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"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе - 20.10.2024, ПРАЙМ
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"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T10:57+0300
2024-10-20T10:57+0300
спецоперация на украине
всу
усталость от украинского конфликта
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности своего визита он описал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее", — рассказал журналист, добавив, что в феврале 2024 года настроение солдат было хоть и депрессивным, но все же не в таком масштабе.Вирвал также рассказал, что среди солдат ходят разговоры не о взятии новых территорий или защите уже имеющихся позиций, а о скорой их потере.
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всу, усталость от украинского конфликта
Спецоперация на Украине, ВСУ, усталость от украинского конфликта
10:57 20.10.2024
 
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе

Польский журналист Вирвал: депрессивное настроение среди солдат ВСУ стало хуже

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности своего визита он описал в статье для Onet.
"Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее", — рассказал журналист, добавив, что в феврале 2024 года настроение солдат было хоть и депрессивным, но все же не в таком масштабе.
Вирвал также рассказал, что среди солдат ходят разговоры не о взятии новых территорий или защите уже имеющихся позиций, а о скорой их потере.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУусталость от украинского конфликта
 
 
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