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"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T10:57+0300
2024-10-20T10:57+0300
2024-10-20T10:57+0300
спецоперация на украине
всу
усталость от украинского конфликта
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности своего визита он описал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее", — рассказал журналист, добавив, что в феврале 2024 года настроение солдат было хоть и депрессивным, но все же не в таком масштабе.Вирвал также рассказал, что среди солдат ходят разговоры не о взятии новых территорий или защите уже имеющихся позиций, а о скорой их потере.
https://1prime.ru/20241020/voyna-852281717.html
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всу, усталость от украинского конфликта
Спецоперация на Украине, ВСУ, усталость от украинского конфликта
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
Польский журналист Вирвал: депрессивное настроение среди солдат ВСУ стало хуже
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ.
У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности своего визита он описал в статье
для Onet.
"Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее", — рассказал журналист, добавив, что в феврале 2024 года настроение солдат было хоть и депрессивным, но все же не в таком масштабе.
Вирвал также рассказал, что среди солдат ходят разговоры не о взятии новых территорий или защите уже имеющихся позиций, а о скорой их потере.
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