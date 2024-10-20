https://1prime.ru/20241020/nastroenie-852282074.html

"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе

"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе - 20.10.2024, ПРАЙМ

"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе

У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T10:57+0300

2024-10-20T10:57+0300

2024-10-20T10:57+0300

спецоперация на украине

всу

усталость от украинского конфликта

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. У украинских военных остается все меньше сил и энтузиазма на продолжение войны, передает побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал. Подробности своего визита он описал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее", — рассказал журналист, добавив, что в феврале 2024 года настроение солдат было хоть и депрессивным, но все же не в таком масштабе.Вирвал также рассказал, что среди солдат ходят разговоры не о взятии новых территорий или защите уже имеющихся позиций, а о скорой их потере.

https://1prime.ru/20241020/voyna-852281717.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, усталость от украинского конфликта