https://1prime.ru/20241020/politika-852281960.html
"Не такая сильная": Байден унизил Харрис, а Обама согласился
"Не такая сильная": Байден унизил Харрис, а Обама согласился - 20.10.2024, ПРАЙМ
"Не такая сильная": Байден унизил Харрис, а Обама согласился
Действующий глава Белого дома Джо Байден в личной беседе с экс-президентом Штатов Бараком Обамой подчеркнул, что он сильнее кандидата в президенты США от... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T11:19+0300
2024-10-20T11:19+0300
2024-10-20T11:19+0300
политика
камала харрис
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден в личной беседе с экс-президентом Штатов Бараком Обамой подчеркнул, что он сильнее кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, сообщает американский таблоид New York Post.Политики встретились на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая состоялась в минувшую среду в Вашингтоне. Детали беседы удалось выяснить профессиональному чтецу по губам Джереми Фримен."Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — рассказал Фримен.Он также отметил, что беседа политиков отличилась благоприятным настроем обоих, несмотря на распространившиеся ранее слухи об их ухудшившихся отношениях. Близкий к Обаме источник не опроверг детали диалога.
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камала харрис, джо байден, барак обама
Политика, Камала Харрис, Джо Байден, Барак Обама
"Не такая сильная": Байден унизил Харрис, а Обама согласился
NYP: Байден в приватной беседе заявил Обаме, что он сильнее Харрис
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ.
Действующий глава Белого дома Джо Байден в личной беседе с экс-президентом Штатов Бараком Обамой подчеркнул, что он сильнее кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, сообщает американский таблоид New York Post
.
Политики встретились на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель, которая состоялась в минувшую среду в Вашингтоне. Детали беседы удалось выяснить профессиональному чтецу по губам Джереми Фримен.
"Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Камала Харрис. – прим. ред) "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда… добавив: "у нас есть время", — рассказал Фримен.
Он также отметил, что беседа политиков отличилась благоприятным настроем обоих, несмотря на распространившиеся ранее слухи об их ухудшившихся отношениях. Близкий к Обаме источник не опроверг детали диалога.
"Ты уволена!": Трамп жестко прошелся по Харрис