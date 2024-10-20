https://1prime.ru/20241020/putin-852286381.html
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии - 20.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии
Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T19:32+0300
2024-10-20T19:32+0300
2024-10-20T19:32+0300
политика
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взаимодействие
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что на сегодняшний день Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. "Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", — сказал глава государства. Кроме того, Путин назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания. Российский лидер также отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. По его словам, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
https://1prime.ru/20241020/ulybka-852282500.html
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россия, киргизия, владимир путин, международные отношения, взаимодействие
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, международные отношения, Взаимодействие
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии
Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на сегодняшний день Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества.
"Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания.
Российский лидер также отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. По его словам, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
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