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Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии - 20.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии
Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T19:32+0300
2024-10-20T19:32+0300
политика
россия
киргизия
владимир путин
международные отношения
взаимодействие
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что на сегодняшний день Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. "Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", — сказал глава государства. Кроме того, Путин назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания. Российский лидер также отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. По его словам, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
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россия, киргизия, владимир путин, международные отношения, взаимодействие
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, международные отношения, Взаимодействие
19:32 20.10.2024
 
Путин отметил эффективное взаимодействие России и Киргизии

Путин: Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия и Киргизия эффективно взаимодействуют в международных объединениях, заявил в своем видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что на сегодняшний день Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества.
"Мы эффективно взаимодействуем в рамках ЕвразЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин назвал киргизский народ братским и пожелал ему благополучия и процветания.
Российский лидер также отметил важность культурно-гуманитарных отношений Москвы и Бишкека. По его словам, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
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ПолитикаРОССИЯКИРГИЗИЯВладимир Путинмеждународные отношенияВзаимодействие
 
 
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