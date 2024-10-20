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В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta - 20.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241020/suzuki-852285475.html
В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta
В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta - 20.10.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta
На российском рынке появился легендарный Suzuki Jimny стоимостью от 2,1 миллиона рублей, которая сравнима с ценами на топовые комплектации Lada Vesta. Японский... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T17:38+0300
2024-10-20T17:40+0300
экономика
авто
россия
внедорожники
suzuki
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. На российском рынке появился легендарный Suzuki Jimny стоимостью от 2,1 миллиона рублей, которая сравнима с ценами на топовые комплектации Lada Vesta. Японский трехдверный внедорожник за такую стоимость доступен в Красноярске. Об этом пишет журнал "За рулем".По данным издания, аналогичные Suzuki Jimny можно приобрести во Владивостоке по цене 2,24 миллиона рублей, в Краснодаре — 2,32 миллиона рублей, в Иркутске — 2,6 миллиона рублей.Отмечается, что предлагаемые автомобили будут с правым рулем и они предназначены для японского внутреннего рынка. Это потребует от водителя необходимой адаптации. Suzuki Jimny оснащены турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 лошадиных силы При этом на леворульные версии, которые были ранее доступны официально, устанавливали 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Оба варианта модели оснащены классической АКП и системой полного привода, поэтому Jimny является привлекательным внедорожником с учетом его компактных размеры и высокой проходимости, пишет издание.
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авто, россия, внедорожники, suzuki
Экономика, Авто, РОССИЯ, внедорожники, Suzuki
17:38 20.10.2024 (обновлено: 17:40 20.10.2024)
 
В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta

"ЗР": в России поступили в продажу новые Suzuki Jimny по цене от 2,1 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Suzuki Jimny
Автомобиль Suzuki Jimny - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. На российском рынке появился легендарный Suzuki Jimny стоимостью от 2,1 миллиона рублей, которая сравнима с ценами на топовые комплектации Lada Vesta. Японский трехдверный внедорожник за такую стоимость доступен в Красноярске. Об этом пишет журнал "За рулем".
По данным издания, аналогичные Suzuki Jimny можно приобрести во Владивостоке по цене 2,24 миллиона рублей, в Краснодаре — 2,32 миллиона рублей, в Иркутске — 2,6 миллиона рублей.
Отмечается, что предлагаемые автомобили будут с правым рулем и они предназначены для японского внутреннего рынка. Это потребует от водителя необходимой адаптации. Suzuki Jimny оснащены турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 лошадиных силы При этом на леворульные версии, которые были ранее доступны официально, устанавливали 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Оба варианта модели оснащены классической АКП и системой полного привода, поэтому Jimny является привлекательным внедорожником с учетом его компактных размеры и высокой проходимости, пишет издание.
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