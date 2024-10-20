https://1prime.ru/20241020/suzuki-852285475.html

В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta

В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta - 20.10.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать Suzuki Jimny по цене топовой Lada Vesta

На российском рынке появился легендарный Suzuki Jimny стоимостью от 2,1 миллиона рублей, которая сравнима с ценами на топовые комплектации Lada Vesta. Японский... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T17:38+0300

2024-10-20T17:38+0300

2024-10-20T17:40+0300

экономика

авто

россия

внедорожники

suzuki

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849143366_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_0bb9ae018a562dde1f09a4e5f6aa4be1.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. На российском рынке появился легендарный Suzuki Jimny стоимостью от 2,1 миллиона рублей, которая сравнима с ценами на топовые комплектации Lada Vesta. Японский трехдверный внедорожник за такую стоимость доступен в Красноярске. Об этом пишет журнал "За рулем".По данным издания, аналогичные Suzuki Jimny можно приобрести во Владивостоке по цене 2,24 миллиона рублей, в Краснодаре — 2,32 миллиона рублей, в Иркутске — 2,6 миллиона рублей.Отмечается, что предлагаемые автомобили будут с правым рулем и они предназначены для японского внутреннего рынка. Это потребует от водителя необходимой адаптации. Suzuki Jimny оснащены турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 лошадиных силы При этом на леворульные версии, которые были ранее доступны официально, устанавливали 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Оба варианта модели оснащены классической АКП и системой полного привода, поэтому Jimny является привлекательным внедорожником с учетом его компактных размеры и высокой проходимости, пишет издание.

https://1prime.ru/20241019/uaz-852273849.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, внедорожники, suzuki