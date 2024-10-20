https://1prime.ru/20241020/territorii-852283691.html

СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий

СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий - 20.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T14:19+0300

2024-10-20T14:19+0300

2024-10-20T14:19+0300

спецоперация на украине

украина

россия

мирные переговоры

валерий залужный

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача части территорий, сообщает издание Telegraph."Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - ответил Залужный, комментируя вероятность урегулирования конфликта без возвращения территорий. Он также подчеркнул, что это прежде всего вопрос безопасности.Издание отметило, что подобная риторика является хоть и тонким, но все же глубоким сдвигом в позиции Киева, поскольку раньше украинские чиновники даже не рассматривали таких вариантов.

https://1prime.ru/20241020/bomba-852281584.html

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украина, россия, мирные переговоры, валерий залужный