https://1prime.ru/20241020/territorii-852283691.html
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий - 20.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий
Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:19+0300
2024-10-20T14:19+0300
2024-10-20T14:19+0300
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украина
россия
мирные переговоры
валерий залужный
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача части территорий, сообщает издание Telegraph."Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - ответил Залужный, комментируя вероятность урегулирования конфликта без возвращения территорий. Он также подчеркнул, что это прежде всего вопрос безопасности.Издание отметило, что подобная риторика является хоть и тонким, но все же глубоким сдвигом в позиции Киева, поскольку раньше украинские чиновники даже не рассматривали таких вариантов.
https://1prime.ru/20241020/bomba-852281584.html
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украина, россия, мирные переговоры, валерий залужный
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, Валерий Залужный
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий
Telegraph: Киев мог бы принять соглашение с уступкой РФ части земель
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача части территорий, сообщает издание Telegraph.
"Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - ответил Залужный, комментируя вероятность урегулирования конфликта без возвращения территорий. Он также подчеркнул, что это прежде всего вопрос безопасности.
Издание отметило, что подобная риторика является хоть и тонким, но все же глубоким сдвигом в позиции Киева, поскольку раньше украинские чиновники даже не рассматривали таких вариантов.
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