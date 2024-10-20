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СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий - 20.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий
Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T14:19+0300
2024-10-20T14:19+0300
спецоперация на украине
украина
россия
мирные переговоры
валерий залужный
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача части территорий, сообщает издание Telegraph."Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - ответил Залужный, комментируя вероятность урегулирования конфликта без возвращения территорий. Он также подчеркнул, что это прежде всего вопрос безопасности.Издание отметило, что подобная риторика является хоть и тонким, но все же глубоким сдвигом в позиции Киева, поскольку раньше украинские чиновники даже не рассматривали таких вариантов.
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украина, россия, мирные переговоры, валерий залужный
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, Валерий Залужный
14:19 20.10.2024
 
СМИ: Украина может отказаться от утраченных территорий

Telegraph: Киев мог бы принять соглашение с уступкой РФ части земель

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Киев готов принять мирный договор, в условия которого будет включена передача части территорий, сообщает издание Telegraph.
"Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - ответил Залужный, комментируя вероятность урегулирования конфликта без возвращения территорий. Он также подчеркнул, что это прежде всего вопрос безопасности.
Издание отметило, что подобная риторика является хоть и тонким, но все же глубоким сдвигом в позиции Киева, поскольку раньше украинские чиновники даже не рассматривали таких вариантов.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯмирные переговорыВалерий Залужный
 
 
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