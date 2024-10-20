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В России появился в продаже легендарный ВАЗ-2106 в идеальном состоянии

В России появился в продаже легендарный ВАЗ-2106 в идеальном состоянии - 20.10.2024, ПРАЙМ

В России появился в продаже легендарный ВАЗ-2106 в идеальном состоянии

На отечественном рынке подержанных машин появился выпущенный в 1992 году ВАЗ-21063, сообщил журнал "За рулем". | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T22:06+0300

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авто

автоваз

подержанные автомобили

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На отечественном рынке подержанных машин появился выпущенный в 1992 году ВАЗ-21063, сообщил журнал "За рулем".Отмечается, что выставленный в Москве на продажу экземпляр ВАЗ-21063 представляет собой настоящее свидетельство эпохи, состояние машины безупречное и она готова пройти любые проверки.На автомобиле нет следов реставрации и коррозии, отлично сохранились хромированные детали, оригинальный салон и карбюраторный двигатель объемом 1,3 литра мощностью 69 лошадиных сил, пишет "ЗР". Кроме того, пробег машины составляет менее 2,5 тысячи километров.Раньше модель ВАЗ-21063 позиционировалась как самая бюджетная в линейке автозавода. Сейчас она оценивается в сумму, сопоставимую с новой Lada Granta.

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авто, автоваз, подержанные автомобили