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Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин

Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин - 20.10.2024, ПРАЙМ

Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин

Китайская авиакомпания Hainan Airlines в воскресенье запустила прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин, сообщает аэропорт Владивостока. | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T15:31+0300

2024-10-20T15:31+0300

2024-10-20T15:31+0300

экономика

китай

авиарейсы

hainan airlines

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines в воскресенье запустила прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин, сообщает аэропорт Владивостока. "Двадцатого октября аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines открыл новый регулярный рейс Пекин-Владивосток-Пекин. Полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Время в полете - 2 часа 50 минут. В октябре 2023 года Hainan Airlines открыла рейс из Владивостока в Далянь.

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китай, авиарейсы, hainan airlines