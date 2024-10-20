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Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин
Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин - 20.10.2024, ПРАЙМ
Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин
Китайская авиакомпания Hainan Airlines в воскресенье запустила прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин, сообщает аэропорт Владивостока. | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T15:31+0300
2024-10-20T15:31+0300
2024-10-20T15:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines в воскресенье запустила прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин, сообщает аэропорт Владивостока. "Двадцатого октября аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines открыл новый регулярный рейс Пекин-Владивосток-Пекин. Полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Время в полете - 2 часа 50 минут. В октябре 2023 года Hainan Airlines открыла рейс из Владивостока в Далянь.
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китай, авиарейсы, hainan airlines
Экономика, КИТАЙ, авиарейсы, Hainan Airlines
Hainan Airlines открыла прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин
Hainan Airlines запустила прямые рейсы из Владивостока в Пекин три раза в неделю
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines в воскресенье запустила прямые авиарейсы из Владивостока в Пекин, сообщает аэропорт Владивостока.
"Двадцатого октября аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией Hainan Airlines открыл новый регулярный рейс Пекин-Владивосток-Пекин. Полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Время в полете - 2 часа 50 минут.
В октябре 2023 года Hainan Airlines открыла рейс из Владивостока в Далянь.
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