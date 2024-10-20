https://1prime.ru/20241020/zarplata-852280543.html
В США рассказали о снижении зарплат при Байдене
В США рассказали о снижении зарплат при Байдене - 20.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о снижении зарплат при Байдене
Заработные платы в США с начала президентства Джо Байдена выросли на 18% в номинальном выражении, но при этом снизились на 2% в реальном выражении, подсчитало... | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T07:42+0300
2024-10-20T07:42+0300
2024-10-20T07:43+0300
джо байден
зарплата
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Заработные платы в США с начала президентства Джо Байдена выросли на 18% в номинальном выражении, но при этом снизились на 2% в реальном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Федеральной резервной системы. Согласно последним доступным данным, номинальный размер средних зарплат в Штатах достиг максимальных за весь президентский срок Байдена 35,36 доллара в час в сентябре этого года. Это на 18% больше, чем в начале 2021 года. Однако покупательная способность доллара за это время сократилась на 17%. Таким образом, с учетом снижения покупательной способности доллара средняя реальная зарплата составляет 29,34 доллара в час, что на 1,96% меньше, чем 29,93 доллара, которые были в январе 2021 года. Тема доходов и инфляции является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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джо байден, зарплата
В США рассказали о снижении зарплат при Байдене
Зарплаты в США при Байдене в реальном выражении снизились на 2%
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Заработные платы в США с начала президентства Джо Байдена выросли на 18% в номинальном выражении, но при этом снизились на 2% в реальном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Федеральной резервной системы.
Согласно последним доступным данным, номинальный размер средних зарплат в Штатах достиг максимальных за весь президентский срок Байдена 35,36 доллара в час в сентябре этого года. Это на 18% больше, чем в начале 2021 года.
Однако покупательная способность доллара за это время сократилась на 17%.
Таким образом, с учетом снижения покупательной способности доллара средняя реальная зарплата составляет 29,34 доллара в час, что на 1,96% меньше, чем 29,93 доллара, которые были в январе 2021 года.
Торговля РФ и США по итогам срока Байдена упадет до минимума с 1992 года
Тема доходов и инфляции является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.