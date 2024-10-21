https://1prime.ru/20241021/aes-852306615.html

Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш

Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш - 21.10.2024, ПРАЙМ

Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш

Один их ключевых этапов пройден в строительстве с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш - там завершена сборка реактора, сообщила... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T18:14+0300

2024-10-21T18:14+0300

2024-10-21T18:16+0300

энергетика

бангладеш

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росатом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Один их ключевых этапов пройден в строительстве с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш - там завершена сборка реактора, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "На первом энергоблоке АЭС "Руппур" завершена сборка реактора", - говорится в сообщении. Процедура сборки реактора состоит из целого ряда сложных технологических процессов, таких как установка внутрикорпусных устройств, загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, установка блока защитных труб и верхнего блока, установка датчиков системы пусконаладочных измерений. Следующий этап — проведение гидравлических испытаний, в ходе которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки. АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

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бангладеш, аэс, росатом