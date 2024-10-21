Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241021/aes-852306615.html
Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш
Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш - 21.10.2024, ПРАЙМ
Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш
Один их ключевых этапов пройден в строительстве с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш - там завершена сборка реактора, сообщила... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:14+0300
2024-10-21T18:16+0300
энергетика
бангладеш
аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/94/829029434_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_d1d97c3120461f25c2bcbe1e726b8b89.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Один их ключевых этапов пройден в строительстве с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш - там завершена сборка реактора, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". "На первом энергоблоке АЭС "Руппур" завершена сборка реактора", - говорится в сообщении. Процедура сборки реактора состоит из целого ряда сложных технологических процессов, таких как установка внутрикорпусных устройств, загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, установка блока защитных труб и верхнего блока, установка датчиков системы пусконаладочных измерений. Следующий этап — проведение гидравлических испытаний, в ходе которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки. АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
https://1prime.ru/20241011/rosatom-852134925.html
бангладеш
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82902/94/829029434_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_00274e4fd5e62e2dd56ee6b89082342e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бангладеш, аэс, росатом
Энергетика, Бангладеш, АЭС, Росатом
18:14 21.10.2024 (обновлено: 18:16 21.10.2024)
 
Специалисты "Росатома" собрали реактор на АЭС в Бангладеш

"Росатом": на первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш прошла сборка реактора

© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"#Церемония заливки "первого бетона" на стройплощадке АЭС "Руппур", Бангладеш
#Церемония заливки первого бетона на стройплощадке АЭС Руппур, Бангладеш - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Один их ключевых этапов пройден в строительстве с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш - там завершена сборка реактора, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"На первом энергоблоке АЭС "Руппур" завершена сборка реактора", - говорится в сообщении.
Процедура сборки реактора состоит из целого ряда сложных технологических процессов, таких как установка внутрикорпусных устройств, загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, установка блока защитных труб и верхнего блока, установка датчиков системы пусконаладочных измерений. Следующий этап — проведение гидравлических испытаний, в ходе которых будет проверена работоспособность оборудования реакторной установки.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
"Росатом" намерен повысить обогащение топливного урана для АЭС
11 октября, 18:00
АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
 
ЭнергетикаБангладешАЭСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала