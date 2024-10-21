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В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia
Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru. | 21.10.2024, ПРАЙМ
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россия
авто
kia
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru.В России модель доступна в версии GT-Line с мощным электрическим двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен электрической модульной платформой E-GMP.Также отмечается, что Kia EV6 поддерживает зарядку от сети 800 или 400 В, и за 18 минут можно зарядить батареи с 10 до 80%. Автомобиль способен буксировать прицепы весом до 1 600 килограммов, если уровень заряда батареи превышает 35%.Дизайн Kia EV6 соответствует новой философии дизайна бренда, полоски дневных ходовых огней и выдвижные дверные ручки. В салоне представлена цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный экран. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей минимизировано.
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россия, авто, kia
РОССИЯ, Авто, Kia
10:35 21.10.2024 (обновлено: 11:06 21.10.2024)
 
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia

Autonews.ru: дилер привез в Россию электрокар Kia EV6 за 5 миллионов рублей

© Фото : KiaЭлектрокар Kia EV6
Электрокар Kia EV6 - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Kia
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru.
В России модель доступна в версии GT-Line с мощным электрическим двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен электрической модульной платформой E-GMP.
Также отмечается, что Kia EV6 поддерживает зарядку от сети 800 или 400 В, и за 18 минут можно зарядить батареи с 10 до 80%. Автомобиль способен буксировать прицепы весом до 1 600 килограммов, если уровень заряда батареи превышает 35%.
Дизайн Kia EV6 соответствует новой философии дизайна бренда, полоски дневных ходовых огней и выдвижные дверные ручки. В салоне представлена цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный экран. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей минимизировано.
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