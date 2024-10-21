https://1prime.ru/20241021/avto-852294177.html

В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia

В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia

Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:35+0300

2024-10-21T10:35+0300

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россия

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kia

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru.В России модель доступна в версии GT-Line с мощным электрическим двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен электрической модульной платформой E-GMP.Также отмечается, что Kia EV6 поддерживает зарядку от сети 800 или 400 В, и за 18 минут можно зарядить батареи с 10 до 80%. Автомобиль способен буксировать прицепы весом до 1 600 килограммов, если уровень заряда батареи превышает 35%.Дизайн Kia EV6 соответствует новой философии дизайна бренда, полоски дневных ходовых огней и выдвижные дверные ручки. В салоне представлена цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный экран. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей минимизировано.

https://1prime.ru/20241012/kia-852146999.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, kia