https://1prime.ru/20241021/avto-852294177.html
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia
Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:35+0300
2024-10-21T10:35+0300
2024-10-21T11:06+0300
россия
авто
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/15/852295427_0:416:2730:1952_1920x0_80_0_0_3736fc223aa71aa5dabfb6a386f221a5.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает издание Autonews.ru.В России модель доступна в версии GT-Line с мощным электрическим двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен электрической модульной платформой E-GMP.Также отмечается, что Kia EV6 поддерживает зарядку от сети 800 или 400 В, и за 18 минут можно зарядить батареи с 10 до 80%. Автомобиль способен буксировать прицепы весом до 1 600 килограммов, если уровень заряда батареи превышает 35%.Дизайн Kia EV6 соответствует новой философии дизайна бренда, полоски дневных ходовых огней и выдвижные дверные ручки. В салоне представлена цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный экран. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей минимизировано.
https://1prime.ru/20241012/kia-852146999.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/15/852295427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_21324e20d12df1f4fafca4c129fa536b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, kia
В Россию привезли новый электрический кроссовер Kia
Autonews.ru: дилер привез в Россию электрокар Kia EV6 за 5 миллионов рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Российский дилер представил электрический кроссовер Kia EV6, цена которого составляет 4 999 000 рублей, передает
издание Autonews.ru.
В России модель доступна в версии GT-Line с мощным электрическим двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен электрической модульной платформой E-GMP.
Также отмечается, что Kia EV6 поддерживает зарядку от сети 800 или 400 В, и за 18 минут можно зарядить батареи с 10 до 80%. Автомобиль способен буксировать прицепы весом до 1 600 килограммов, если уровень заряда батареи превышает 35%.
Дизайн Kia EV6 соответствует новой философии дизайна бренда, полоски дневных ходовых огней и выдвижные дверные ручки. В салоне представлена цифровая приборная панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы и проекционный экран. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей минимизировано.
Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia