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В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:00+0300
2024-10-21T13:00+0300
россия
авто
авито
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте - модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена[1] 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей."В сентябре 2024 года спрос на новые автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса покупателей к высококлассным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, интерес к которому увеличился почти в 5 раз за год. Отмечу, что высокая стоимость сделки, постоянно пополняющиеся модельные ряды производителей и разнообразие условий дилерских предложений повышают требования к прозрачности сделки и удобству процесса покупки. Раздел новых автомобилей на Авито Авто решает эту задачу. Платформа обеспечивает доступ к предложениям от проверенных дилеров, а также предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта", - комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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россия, авто, авито
РОССИЯ, Авто, Авито
13:00 21.10.2024
 
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей

Авито Авто: Tank 500 лидирует среди новых автомобилей дороже 5 миллионов рублей

© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"Автомобиль Tank 500 Blacktrail
Автомобиль Tank 500 Blacktrail - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.
По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.
Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте - модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.
Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена[1] 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей.
"В сентябре 2024 года спрос на новые автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса покупателей к высококлассным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, интерес к которому увеличился почти в 5 раз за год. Отмечу, что высокая стоимость сделки, постоянно пополняющиеся модельные ряды производителей и разнообразие условий дилерских предложений повышают требования к прозрачности сделки и удобству процесса покупки. Раздел новых автомобилей на Авито Авто решает эту задачу. Платформа обеспечивает доступ к предложениям от проверенных дилеров, а также предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта", - комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 новых авто дороже 5 млн рублей по доле в спросе, Авито Авто

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена1 (руб.)

Tank

500

4,63%

6 899 000

LiXiang

L7

4,20%

7 600 000

LiXiang

L9

3,17%

8 850 000

Rolls-Royce

Spectre

2,34%

81 000 000

Mercedes-Benz

G-класс AMG

2,14%

36 500 000

EXEED

VX

2,08%

6 000 000

Voyah

Free

2,07%

6 490 000

Toyota

Camry

1,90%

5 390 000

Hyundai

Staria

1,84%

8 650 000

Toyota

Land Cruiser

1,72%

15 190 000

Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров
16 октября, 00:00
 
РОССИЯАвтоАвито
 
 
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