https://1prime.ru/20241021/avto-852297293.html
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:00+0300
2024-10-21T13:00+0300
2024-10-21T13:00+0300
россия
авто
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849146190_0:111:1916:1189_1920x0_80_0_0_a4b4aa55a8d1a717a976e0c18d6c3d29.png
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте - модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена[1] 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей."В сентябре 2024 года спрос на новые автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса покупателей к высококлассным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, интерес к которому увеличился почти в 5 раз за год. Отмечу, что высокая стоимость сделки, постоянно пополняющиеся модельные ряды производителей и разнообразие условий дилерских предложений повышают требования к прозрачности сделки и удобству процесса покупки. Раздел новых автомобилей на Авито Авто решает эту задачу. Платформа обеспечивает доступ к предложениям от проверенных дилеров, а также предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта", - комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
https://1prime.ru/20241016/avto-852192839.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849146190_92:0:1825:1300_1920x0_80_0_0_c85a856cb72adb57bf6108fccdebbd98.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, авито
В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей
Авито Авто: Tank 500 лидирует среди новых автомобилей дороже 5 миллионов рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.
По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.
Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте - модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.
Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена[1] 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей.
"В сентябре 2024 года спрос на новые автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса покупателей к высококлассным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, интерес к которому увеличился почти в 5 раз за год. Отмечу, что высокая стоимость сделки, постоянно пополняющиеся модельные ряды производителей и разнообразие условий дилерских предложений повышают требования к прозрачности сделки и удобству процесса покупки. Раздел новых автомобилей на Авито Авто решает эту задачу. Платформа обеспечивает доступ к предложениям от проверенных дилеров, а также предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта", - комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 новых авто дороже 5 млн рублей по доле в спросе, Авито Авто
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена1 (руб.)
Tank
500
4,63%
6 899 000
LiXiang
L7
4,20%
7 600 000
LiXiang
L9
3,17%
8 850 000
Rolls-Royce
Spectre
2,34%
81 000 000
Mercedes-Benz
G-класс AMG
2,14%
36 500 000
EXEED
VX
2,08%
6 000 000
Voyah
Free
2,07%
6 490 000
Toyota
Camry
1,90%
5 390 000
Hyundai
Staria
1,84%
8 650 000
Toyota
Land Cruiser
1,72%
15 190 000
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров