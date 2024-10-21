https://1prime.ru/20241021/avto-852297293.html

В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей

В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ

В "Авито Авто" назвали лидера среди новых авто дороже пяти миллионов рублей

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:00+0300

2024-10-21T13:00+0300

2024-10-21T13:00+0300

россия

авто

авито

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Оказалось, что лидерами по спросу в России стали как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские производители. Среди моделей на первом месте по спросу оказался Tank 500.По данным платформы, в сегменте новых автомобилей дороже 5 млн рублей лидером по доле в спросе за сентябрь 2024 года стала марка BMW (9,91%). На втором месте оказался Mercedes-Benz с долей 9,52%, на третьем – китайский бренд LiXiang с 9,19%. Четвертую строку занимает Toyota: ее доля – 8,20%. Замыкает топ-5 марок Hyundai, чья доля составила 5,29%.Наибольшим спросом среди новых премиальных моделей пользуется Tank 500 с 4,63% спроса. За ним следует LiXiang L7 с долей 4,2%. Третью позицию занимает LiXiang L9, на который приходится 3,17% спроса. На четвертом месте - модель Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz G-класс AMG, доля которого составила 2,14%.Предложение новых авто в сегменте дороже 5 миллионов в сентябре увеличилось на 9% по сравнению с прошлым месяцем. Самым доступным автомобилем среди топ-10 оказался EXEED VX (средняя цена[1] 6 000 000 рублей). В целом же средняя цена1 на новый автомобиль в рассматриваемом сегменте составила 6 899 000 рублей."В сентябре 2024 года спрос на новые автомобили стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса покупателей к высококлассным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, интерес к которому увеличился почти в 5 раз за год. Отмечу, что высокая стоимость сделки, постоянно пополняющиеся модельные ряды производителей и разнообразие условий дилерских предложений повышают требования к прозрачности сделки и удобству процесса покупки. Раздел новых автомобилей на Авито Авто решает эту задачу. Платформа обеспечивает доступ к предложениям от проверенных дилеров, а также предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта", - комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, авито