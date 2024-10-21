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Россиянам назвали самые надежные и недорогие китайские седаны
Россиянам назвали самые надежные и недорогие китайские седаны - 21.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые надежные и недорогие китайские седаны
При выборе надежного китайского седана на вторичном рынке, особое внимание следует уделять двигателю, и предпочтение стоит отдавать моделям с атмосферным... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:39+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. При выборе надежного китайского седана на вторичном рынке, особое внимание следует уделять двигателю, и предпочтение стоит отдавать моделям с атмосферным мотором. Об этом "РГ" рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша.По словам эксперта, некоторыми из таких моделей являются BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Jetta VA3 и Omoda S5. Например, BAIC U5 Plus предлагается с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой или вариатором по цене 1,65 миллиона рублей.Changan Alsvin также обладает 1,5-литровым мотором с мощностью 98 л.с. и степенью сжатия 10,5:1 по цене от 1,22 млн рублей. Geely Emgrand предлагает 1,5-литровый мотор мощностью 122 л.с. по цене от 1,7 млн рублей.Jetta VA3 представляет китайский аналог Volkswagen Polo с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. по цене 1,35 млн рублей, а Omoda S5 оснащается полуторалитровым мотором мощностью 113 л.с. по цене от 1,5 млн рублей.
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россия, авто
Россиянам назвали самые надежные и недорогие китайские седаны
Автоэксперт Байбароша: BAIC U5 Plus является надежным седаном с пробегом
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
При выборе надежного китайского седана на вторичном рынке, особое внимание следует уделять двигателю, и предпочтение стоит отдавать моделям с атмосферным мотором. Об этом "РГ" рассказал
а руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша.
По словам эксперта, некоторыми из таких моделей являются BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Jetta VA3 и Omoda S5. Например, BAIC U5 Plus предлагается с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой или вариатором по цене 1,65 миллиона рублей.
Changan Alsvin также обладает 1,5-литровым мотором с мощностью 98 л.с. и степенью сжатия 10,5:1 по цене от 1,22 млн рублей. Geely Emgrand предлагает 1,5-литровый мотор мощностью 122 л.с. по цене от 1,7 млн рублей.
Jetta VA3 представляет китайский аналог Volkswagen Polo с 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. по цене 1,35 млн рублей, а Omoda S5 оснащается полуторалитровым мотором мощностью 113 л.с. по цене от 1,5 млн рублей.
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