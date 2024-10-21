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В Кремле рассказали о деталях программы саммита БРИКС в Казани

В Кремле рассказали о деталях программы саммита БРИКС в Казани - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о деталях программы саммита БРИКС в Казани

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил детали программы предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. | 21.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил детали программы предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.По словам помощника президента, саммит начнется вечером с неформального дружеского обеда для всех лидеров в Казанской ратуше. А с утра 23 октября начнется работа непосредственно саммита. В частности, на это день запланированы два заседания , посвященные теме укрепления многосторонности. Эти мероприятия пройдут в узком и расширенном составах.В узком составе участники рассмотрят наиболее актуальные вопросы мировой повестки, обменяются мнениями по поводу сотрудничества стран-членов БРИКС на международной арене, включая урегулирование ряда региональных конфликтов. "Естественно, лидеры обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, и также очень важный и весьма чувствительный вопрос о дальнейшем расширении состава участников БРИКС", - отметил Ушаков.На заседании в широком составе лидеры государств оценят сотрудничество в сферах экономики и культуры, а вместе с тем заслушают доклады президента Нового банка развития Дилмы Русеф и главы ТПП Сергея Катырина, который сообщит о результатах недавно прошедшего в Москве Делового форума БРИКС. Кроме того, запланированы выступления главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы российской части Женского делового альянса БРИКС Анны Нестеровой. Как сообщил Ушаков, ожидается, что по окончании заседания в расширенном составе участники примут итоговый документ - Казанскую декларацию стран БРИКС. На вечер 23 октября запланирован торжественный прием от имени президента России по случаю проведения саммита. Среди приглашенных будут и члены БРИКС, и главы государств и руководители делегаций, которые приедут на саммит, чтобы принять участие в заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс, которое намечено на утро 24 октября .Ушаков отметил, что на расширенной встрече в формате "аутрич" будут представлены 36 делегаций из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Тема встречи - "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира".

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брикс, программа