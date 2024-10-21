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АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross - 21.10.2024, ПРАЙМ
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АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross - 21.10.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:42+0300
2024-10-21T15:42+0300
россия
lada
lada iskra
автоваз
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что автомобиль был собран конвейерным способом на линии Granta. Массовое же производство машин должно стартовать в первом квартале 2025 года.Согласно сообщению, машина будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.Ранее в ходе ПМЭФ-2024 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новую машину Lada Iskra, которая будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.Lada — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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россия, lada, lada iskra, автоваз
РОССИЯ, Lada, Lada Iskra, АвтоВАЗ
15:42 21.10.2024
 
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross

На АвтоВАЗе начали тестировать новый универсал Lada Iskra Cross

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что автомобиль был собран конвейерным способом на линии Granta. Массовое же производство машин должно стартовать в первом квартале 2025 года.
Согласно сообщению, машина будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.
Ранее в ходе ПМЭФ-2024 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новую машину Lada Iskra, которая будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.
Lada — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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РОССИЯLadaLada IskraАвтоВАЗ
 
 
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