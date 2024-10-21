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АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross

АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross - 21.10.2024, ПРАЙМ

АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross

Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:42+0300

2024-10-21T15:42+0300

2024-10-21T15:42+0300

россия

lada

lada iskra

автоваз

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что автомобиль был собран конвейерным способом на линии Granta. Массовое же производство машин должно стартовать в первом квартале 2025 года.Согласно сообщению, машина будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.Ранее в ходе ПМЭФ-2024 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новую машину Lada Iskra, которая будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.Lada — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".

https://1prime.ru/20241020/suzuki-852285475.html

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россия, lada, lada iskra, автоваз