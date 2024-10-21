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АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross - 21.10.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:42+0300
2024-10-21T15:42+0300
2024-10-21T15:42+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что автомобиль был собран конвейерным способом на линии Granta. Массовое же производство машин должно стартовать в первом квартале 2025 года.Согласно сообщению, машина будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.Ранее в ходе ПМЭФ-2024 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новую машину Lada Iskra, которая будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.Lada — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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РОССИЯ, Lada, Lada Iskra, АвтоВАЗ
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
На АвтоВАЗе начали тестировать новый универсал Lada Iskra Cross
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" начал тестирование новых моделей Lada Iskra Cross, о чем сообщается
в паблике Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что автомобиль был собран конвейерным способом на линии Granta. Массовое же производство машин должно стартовать в первом квартале 2025 года.
Согласно сообщению, машина будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема.
Ранее в ходе ПМЭФ-2024 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил новую машину Lada Iskra, которая будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross.
Lada — советская и российская марка автомобилей, производимых АО "АвтоВАЗ". Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой "Жигули".
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