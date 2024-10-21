https://1prime.ru/20241021/natsvalyuty-852301347.html

Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин

Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин - 21.10.2024, ПРАЙМ

Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин

Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:04+0300

2024-10-21T14:04+0300

2024-10-21T14:28+0300

экономика

россия

киргизия

нацвалюты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/15/852301199_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_d7e0f1e866ed9b37b5d5d2d2294b341c.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве."Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, добавил он."У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили", - сказал Мишустин.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, нацвалюты