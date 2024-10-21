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Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин
Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин - 21.10.2024, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин
Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:04+0300
2024-10-21T14:28+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве."Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, добавил он."У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили", - сказал Мишустин.
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россия, киргизия, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, нацвалюты
14:04 21.10.2024 (обновлено: 14:28 21.10.2024)
 
Доля рубля в расчетах с Киргизией достигла почти 90%, заявил Мишустин

Мишустин: доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла почи 90%

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Торговое сотрудничество РФ и Киргизии развивается хорошими темпами, доля рубля во взаиморасчетах двух стран достигла почти 90%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве.
"Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
Россия и Киргизия имеют большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области и в сфере цифровых технологий, добавил он.
"У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего, мы с вами это также обсуждали, в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий, мы с вами сегодня об этом подробно говорили", - сказал Мишустин.
 
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