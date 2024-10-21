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Цены на нефть ускоряют рост в начале новой недели

Цены на нефть ускоряют рост в начале новой недели - 21.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускоряют рост в начале новой недели

Цены на нефть ускоряют рост в начале новой недели, нефть дорожает уже более чем на 1% из-за ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T12:43+0300

2024-10-21T12:43+0300

2024-10-21T12:43+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть ускоряют рост в начале новой недели, нефть дорожает уже более чем на 1% из-за ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.24 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,16%, до 73,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 69,65 доллара. Цены на нефть толкает вверх напряженность на Ближнем Востоке. Так, ВВС Израиля в ночь на понедельник атаковали десятки объектов финансовой инфраструктуры движения "Хезболлах" в столице Бейруте и других районах Ливана. "Устранение ключевых лидеров ХАМАСа в последние недели предоставило возможность для возобновления более широкой войны между Израилем и ХАМАСом", - заявили в записке для клиентов аналитики ANZ Research. Это мнение приводит газета Wall Street Journal. Также ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации в секторе Газа израильскими военными Яхьи Синвара, считающегося главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября прошлого года. "Напряженность остается высокой", - резюмируют эксперты ANZ Research.

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нефть, цены