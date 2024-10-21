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В Госдуме одобрили продление льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили продление льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти
В Госдуме одобрили продление льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили продление льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают на 5 лет льготы по налогу на добычу... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:42+0300
2024-10-21T14:43+0300
россия
госдума
нефть
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают на 5 лет льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей. "Здесь продление на 5 лет льготы по баженовским продуктивным отложениям", – объяснил во время обсуждения поправки замминистра финансов Алексей Сазанов. "То есть стимулирование трудноизвлекаемых запасов", - уточнил глава комитета Андрей Макаров. Кроме того, комитет одобрил поправки в налоговый кодекс, которые продлевают льготу по НДПИ для месторождения им. Владимира Филановского, которое разрабатывает "Лукойл", на 5 лет. "Продлевается на 5 лет срок особого режима налогообложения при добыче на каспийских месторождениях. ... Поскольку эта льгота уже действует, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, предлагается для таких месторождений на срок продления установить ставку налога на прибыль организаций в размере 34%", – отметил на заседании Сазанов. Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти или физическими ее свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат. Доля запасов трудноизвлекаемой нефти в РФ, по данным Роснедр, составляет около 60-65% от общего объема запасов. Вице-премьер Александр Новак в прошлом году сообщал, что доля добычи ТРИЗ нефти в стране может увеличиться с нынешних 30% (166 миллионов тонн в год) до 70% к 2050 году. Он также отмечал, что правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов.
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россия, госдума, нефть
РОССИЯ, Госдума, Нефть
14:42 21.10.2024 (обновлено: 14:43 21.10.2024)
 
В Госдуме одобрили продление льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти

В ГД одобрили продление на 5 лет льгот по НДПИ для баженовских залежей нефти

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают на 5 лет льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для трудноизвлекаемых баженовских нефтяных залежей.
"Здесь продление на 5 лет льготы по баженовским продуктивным отложениям", – объяснил во время обсуждения поправки замминистра финансов Алексей Сазанов.
"То есть стимулирование трудноизвлекаемых запасов", - уточнил глава комитета Андрей Макаров.
Кроме того, комитет одобрил поправки в налоговый кодекс, которые продлевают льготу по НДПИ для месторождения им. Владимира Филановского, которое разрабатывает "Лукойл", на 5 лет.
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"Продлевается на 5 лет срок особого режима налогообложения при добыче на каспийских месторождениях. ... Поскольку эта льгота уже действует, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, предлагается для таких месторождений на срок продления установить ставку налога на прибыль организаций в размере 34%", – отметил на заседании Сазанов.
Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) - запасы месторождений, залежей или отдельных их частей, которые отличаются сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти или физическими ее свойствами. Рентабельная разработка таких запасов возможна с использованием методов и технологий, требующих повышенных капвложений и эксплуатационных затрат.
Доля запасов трудноизвлекаемой нефти в РФ, по данным Роснедр, составляет около 60-65% от общего объема запасов. Вице-премьер Александр Новак в прошлом году сообщал, что доля добычи ТРИЗ нефти в стране может увеличиться с нынешних 30% (166 миллионов тонн в год) до 70% к 2050 году. Он также отмечал, что правительство не исключает введения дополнительных льгот для трудноизвлекаемых запасов.
 
РОССИЯГосдумаНефть
 
 
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