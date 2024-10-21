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Народный Банк Китая спровоцировал рост цен на нефть - 21.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241021/neft-852307369.html
Народный Банк Китая спровоцировал рост цен на нефть
Народный Банк Китая спровоцировал рост цен на нефть - 21.10.2024, ПРАЙМ
Народный Банк Китая спровоцировал рост цен на нефть
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером после понижения ставок Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T19:09+0300
2024-10-21T19:11+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером после понижения ставок Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,36%, до 74,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 69,83 доллара. Народный банк Китая ранее в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,1% с 3,35%. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,15%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также понизилась - до 3,6% с 3,85%, прогноз составлял 3,65%. "Нефть дорожает в понедельник после того, как Народный банк Китая понизил ставки больше, чем ожидалось, в рамках мер стимулирования экономики, которые должны поддержать ожидания по спросу нефти", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика XS.com Самера Хасна (Samer Hasn). Котировки нефти также восстанавливаются после резкого падения по итогам прошлой недели. Brent за это время подешевел на 7,6%, WTI - на 9,1%.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
19:09 21.10.2024 (обновлено: 19:11 21.10.2024)
 
Народный Банк Китая спровоцировал рост цен на нефть

Нефть дорожает после понижения ставок Народного Банка Китая

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером после понижения ставок Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,36%, до 74,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 69,83 доллара.
Народный банк Китая ранее в понедельник понизил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - до 3,1% с 3,35%. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,15%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также понизилась - до 3,6% с 3,85%, прогноз составлял 3,65%.
"Нефть дорожает в понедельник после того, как Народный банк Китая понизил ставки больше, чем ожидалось, в рамках мер стимулирования экономики, которые должны поддержать ожидания по спросу нефти", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика XS.com Самера Хасна (Samer Hasn).
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Котировки нефти также восстанавливаются после резкого падения по итогам прошлой недели. Brent за это время подешевел на 7,6%, WTI - на 9,1%.
 
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