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План не работает. Зеленскому предрекли неизбежный провал

План не работает. Зеленскому предрекли неизбежный провал - 21.10.2024, ПРАЙМ

План не работает. Зеленскому предрекли неизбежный провал

Украине не избежать поражения в конфликте с Россией, но в США ждут от Зеленского, что он отсрочит этот момент хотя бы до окончания американских выборов, пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Украине не избежать поражения в конфликте с Россией, но в США ждут от Зеленского, что он отсрочит этот момент хотя бы до окончания американских выборов, пишет сербское издание "Печат".Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", но западные союзники его не поддержали. Как отмечается, конференция в Рамштайне по вопросам поддержки Украины была отменена — причиной был назван ураган "Милтон". Зеленский отправился в турне по европейским столицам, но поддержки не получил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные СМИ критикуют Зеленского за отсутствие новых элементов в "плане победы". Немецкие эксперты считают, что он не ведет по всем фронтам и его силы под давлением. Западные лидеры устали от конфликта и не хотят продолжать помощь Украине, отмечает автор.По его мнению, Зеленский еще может попытаться спасти себя, предложив вступление Украины в НАТО. Однако, со своей стороны, западные страны не готовы поддержать вступление Украины в альянс, что может привести к третьей мировой войне.Таким образом, Зеленский не имеет шансов выставлять условия России и его "план победы" не работает, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, сша, россия