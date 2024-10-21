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Вернувшиеся в состав РФ регионы не станут предметом торга, заявили в МИД
Вернувшиеся в состав РФ регионы не станут предметом торга, заявили в МИД - 21.10.2024, ПРАЙМ
Вернувшиеся в состав РФ регионы не станут предметом торга, заявили в МИД
Россия не будет торговаться насчет новых регионов, их территорий и проживающих на ней людей. Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T08:44+0300
2024-10-21T08:44+0300
2024-10-21T08:52+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия не будет торговаться насчет новых регионов, их территорий и проживающих на ней людей. Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он добавил, что новые регионы сделали свой собственный выбор и останутся в составе России навсегда. В то же время, как упомянул Полищук, именно устранение первопричины эскалации на Украине должно стать основой мирных переговоров. По его словам, к этому относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего, прав нацменьшинств и русскоязычных граждан.Также политик уточнил, что угрозу для граждан Украине представляет никто иной, как сам киевский режим. Полищук сообщил, что "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".
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россия, украина, мид
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
Вернувшиеся в состав РФ регионы не станут предметом торга, заявили в МИД
МИД: новые регионы вернулись в состав России навсегда
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия не будет торговаться насчет новых регионов, их территорий и проживающих на ней людей. Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он добавил, что новые регионы сделали свой собственный выбор и останутся в составе России навсегда.
В то же время, как упомянул Полищук, именно устранение первопричины эскалации на Украине должно стать основой мирных переговоров. По его словам, к этому относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего, прав нацменьшинств и русскоязычных граждан.
Также политик уточнил, что угрозу для граждан Украине представляет никто иной, как сам киевский режим. Полищук сообщил, что "лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств".
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре