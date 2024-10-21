https://1prime.ru/20241021/spetstekhnika-852298939.html

Эксперты Авито обозначили ведущий тренд рынка спецтехники

Эксперты Авито обозначили ведущий тренд рынка спецтехники - 21.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты Авито обозначили ведущий тренд рынка спецтехники

17 октября 2024 года в Москве состоялась конференция "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, организованная Авито... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:00+0300

2024-10-21T14:00+0300

2024-10-21T14:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. 17 октября 2024 года в Москве состоялась конференция "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, организованная Авито Спецтехникой. В рамках мероприятия эксперты озвучили прогноз для отрасли на 2024 год: ожидается, что он войдет в тройку лучших по результатам за всю историю. Участники конференции обсудили векторы трансформации отрасли, тренды ее развития.Одной из центральных тем дискуссии на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. По оценкам экспертов, для отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранной техники, соблюдающих ввозные и регистрационные нормативы, в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Повышать прозрачность рынка необходимо в том числе и потому, что для потребителя важна безопасность покупки техники: она должна быть с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием. Данные факторы снижают риски попадания в спорные ситуации при эксплуатации или последующей продаже. Это подчеркнул и Станислав Черторыжский, Заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. Платформа Авито Спецтехника при поддержке Минпромторга России в стратегии своего развития также учитывает данную потребность рынка.Эксперты Авито Спецтехники представили участникам конференции нововведения, влияющие на безопасность и удобство работы на платформе."Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников. Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных, как известных, так и новых брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем несколько индустрий – коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему с удобным поиском по всем типам техники, брендам, модификациям", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор Авито Спецтехники.Сложность выбора спецтехники сегодня связана с наличием большого количества брендов, которые пока мало известны российскому потребителю: по данным Авито Спецтехники, доля китайских брендов на российском рынке в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024.Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства "Стратегия дела", отмечает: "Многие компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники на будущее. Также эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, т.е. эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее, он оказывает влияние на динамику продаж".Тренд на развитие арендного направления подкрепляется данными платформы Авито Спецтехника: "Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники, предложения поступают от 80 тысяч поставщиков, и уже более 5 тысяч заказов прошло через сервис. Также в Москве и ряде регионов сегодня работает сервис онлайн-заказа с безопасной сделкой: технику подбирают специалисты Авито, деньги поступают на счет нашей платформы и переводятся поставщику только после успешного завершения заказа. При возникновении спорных ситуаций мы запускаем процесс арбитража и помогаем сторонам сделки в них разобраться", – прокомментировал Тимур Осипов, директор категории "Аренда спецтехники" в Авито.Динамика формирования и обновления парка техники на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на аренде, является одним из значимых предиктивных индексов экономического роста любого государства. И сегодня в России, по оценкам экспертов, относительно прошлых лет потребность в спецтехнике высока."2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объёмы. И хотя доля отечественных производителей на рынке спецтехники снизилась, это обычная ситуация для пиковых значений рынка – такой же тренд наблюдался и в 2007, и в 2012 годах. Когда рынок начнет отступать от своих пиковых значений, доля вновь будет расти", – прокомментировал Сергей Блинов, макроэкономист, автор Telegram-каналов "М2" и "Рынки грузовиков".Значимое влияние на развитие отрасли сегодня оказывает цифровизация бизнес-процессов. Тренды подкрепляются данными аналитиков Авито Спецтехники:● Общий тренд – рост доли онлайн-поиска спецтехники: в 2022 году она составляла 10-15%, в 2024 – уже 40%.● Каждая третья сделка по продаже техники и транспорта с наработкой и пробегом проходит через онлайн-платформу.● Растет конкуренция между продавцами: год к году их число в сегменте продажи спецтехники выросло на 30%, в сегменте аренды спецтехники – на 15%.● Предложение техники и транспорта с наработкой и пробегом на платформе выросло на 22% год к году.Конференция "Дело Спецтехники" проводится в 3-й раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 000 представителей крупных игроков отрасли со стороны государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний, а также партнеры Авито Спецтехники.В рамках мероприятия также были отмечены достижения ряда игроков рынка по итогам прошлого года. Победителями премии "Дело Спецтехники" стали следующие компании:Номинация "Дилер года 2024"● ООО "Центр технического оборудования"Номинация "Бренд года 2024"● Категория "Коммерческий транспорт" – ПАО "КАМАЗ"● Категория "Дорожно-строительная техника" – ООО "СюйГун Ру", официальный дистрибьютор XCMG в России● Категория "Сельскохозяйственная техника" – ОАО "МТЗ" (Беларус)Номинация "Арендная компания года 2024"● ООО "Группа СТМ"Номинация "Прорыв года 2024"● ООО "Техника для бизнеса" ("Агат")

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россия, авто