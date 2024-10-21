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Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города

Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города - 21.10.2024, ПРАЙМ

Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города

Ситуация с потерей Угледара повторяется для украинских войск еще в двух городах ДНР – Селидове и Горняке. ВС РФ сжимают вокруг этих городов клещи. Об этом... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:41+0300

2024-10-21T15:41+0300

2024-10-21T15:43+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ситуация с потерей Угледара повторяется для украинских войск еще в двух городах ДНР – Селидове и Горняке. ВС РФ сжимают вокруг этих городов клещи. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".В статье со ссылкой на информацию ВСУ сообщается, что российские подразделения перерезали все дороги снабжения в районе Селидова. При этом отмечается, что к настоящему моменту свободной для украинских войск осталась лишь одна единственная дорога, ведущая на Покровск. Исходя из этих данных, авторы статьи делают вывод, что сейчас ВСУ переживают ту жк ситуацию, в какой оказались в Угледаре.По данным украинского военнослужащего с позывным "Мучной", на которые ссылается "Страна.ua", в Селидове ВС России продвинулись и на севере, и в восточном секторе города, а вместе с тем усиливают огневой контроль над трассой в Покровск.Как заявил изданию офицер ВСУ с позывным "Алекс", "наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас".В то же время авторы материала сообщают о продвижении российских войск в городе Горняк, расположенном юго-восточнее Селидова. Отмечается, что ВС России не только в самом населенном пункте, о чем уже сообщали украинские СМИ, но и к югу от города.В этой связи в материале подчеркивается, что до недавнего времени ВС России штурмовали Горняк только с северной стороны, теперь же, как считают авторы статьи, начнутся штурмы и с юга, что усугубляет ситуацию для украинских формирований.По мнению "Страна.ua", если ВС России возьмут под контроль Горняк, Кураховка станет более уязвимой, поскольку у российских войск появится возможность штурмовать этот населенный пункт с севера. А с юга его "уже "подпирают" позиции ВС России в Островском, причем "там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны", при этом с востока идут сражения в соседнем Зоряном, говорится в публикации.

https://1prime.ru/20241020/nastroenie-852282074.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, всу, экспертное мнение