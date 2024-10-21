https://1prime.ru/20241021/svo-852303208.html
Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города
Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города - 21.10.2024, ПРАЙМ
Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города
Ситуация с потерей Угледара повторяется для украинских войск еще в двух городах ДНР – Селидове и Горняке. ВС РФ сжимают вокруг этих городов клещи. Об этом... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T15:41+0300
2024-10-21T15:41+0300
2024-10-21T15:43+0300
спецоперация на украине
сво
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ситуация с потерей Угледара повторяется для украинских войск еще в двух городах ДНР – Селидове и Горняке. ВС РФ сжимают вокруг этих городов клещи. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".В статье со ссылкой на информацию ВСУ сообщается, что российские подразделения перерезали все дороги снабжения в районе Селидова. При этом отмечается, что к настоящему моменту свободной для украинских войск осталась лишь одна единственная дорога, ведущая на Покровск. Исходя из этих данных, авторы статьи делают вывод, что сейчас ВСУ переживают ту жк ситуацию, в какой оказались в Угледаре.По данным украинского военнослужащего с позывным "Мучной", на которые ссылается "Страна.ua", в Селидове ВС России продвинулись и на севере, и в восточном секторе города, а вместе с тем усиливают огневой контроль над трассой в Покровск.Как заявил изданию офицер ВСУ с позывным "Алекс", "наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас".В то же время авторы материала сообщают о продвижении российских войск в городе Горняк, расположенном юго-восточнее Селидова. Отмечается, что ВС России не только в самом населенном пункте, о чем уже сообщали украинские СМИ, но и к югу от города.В этой связи в материале подчеркивается, что до недавнего времени ВС России штурмовали Горняк только с северной стороны, теперь же, как считают авторы статьи, начнутся штурмы и с юга, что усугубляет ситуацию для украинских формирований.По мнению "Страна.ua", если ВС России возьмут под контроль Горняк, Кураховка станет более уязвимой, поскольку у российских войск появится возможность штурмовать этот населенный пункт с севера. А с юга его "уже "подпирают" позиции ВС России в Островском, причем "там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны", при этом с востока идут сражения в соседнем Зоряном, говорится в публикации.
https://1prime.ru/20241020/nastroenie-852282074.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, экспертное мнение
Ситуация с Угледаром повторяется. ВСУ теряют еще два города
"Страна.ua": в районе Селидова и Горняка значительно ухудшилось положение ВСУ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Ситуация с потерей Угледара повторяется для украинских войск еще в двух городах ДНР – Селидове и Горняке. ВС РФ сжимают вокруг этих городов клещи. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua"
.
В статье со ссылкой на информацию ВСУ сообщается, что российские подразделения перерезали все дороги снабжения в районе Селидова. При этом отмечается, что к настоящему моменту свободной для украинских войск осталась лишь одна единственная дорога, ведущая на Покровск.
Исходя из этих данных, авторы статьи делают вывод, что сейчас ВСУ переживают ту жк ситуацию, в какой оказались в Угледаре.
По данным украинского военнослужащего с позывным "Мучной", на которые ссылается "Страна.ua", в Селидове ВС России продвинулись и на севере, и в восточном секторе города, а вместе с тем усиливают огневой контроль над трассой в Покровск.
"Удручает". Западный журналист оценил настроения солдат ВСУ в Донбассе
Как заявил изданию офицер ВСУ с позывным "Алекс", "наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас".
В то же время авторы материала сообщают о продвижении российских войск в городе Горняк, расположенном юго-восточнее Селидова. Отмечается, что ВС России не только в самом населенном пункте, о чем уже сообщали украинские СМИ, но и к югу от города.
В этой связи в материале подчеркивается, что до недавнего времени ВС России штурмовали Горняк только с северной стороны, теперь же, как считают авторы статьи, начнутся штурмы и с юга, что усугубляет ситуацию для украинских формирований.
По мнению "Страна.ua", если ВС России возьмут под контроль Горняк, Кураховка станет более уязвимой, поскольку у российских войск появится возможность штурмовать этот населенный пункт с севера. А с юга его "уже "подпирают" позиции ВС России в Островском, причем "там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны", при этом с востока идут сражения в соседнем Зоряном, говорится в публикации.