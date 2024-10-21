https://1prime.ru/20241021/svo-852303861.html

"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад

"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад

Как сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 116-я отдельная бригада теробороны ВСУ устроила восстание на позициях в городе Курахово, расположенном к... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:11+0300

2024-10-21T16:11+0300

2024-10-21T16:12+0300

спецоперация на украине

всу

бригада

восстание

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 116-я отдельная бригада теробороны ВСУ устроила восстание на позициях в городе Курахово, расположенном к западу от Донецка. Об этом рассказывается в публикации испанского издания Pais.Ссылаясь на данные офицера 119-й бригады Вооруженных сил Украины, испанская газета сообщает, что в 116-й отдельной бригаде территориальной обороны "произошло массовое восстание в Курахове". По словам Александра, которые передает Pais, военнослужащие этой бригады "отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область".Как передавало ранее Министерство обороны России, ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области. Среди указанных формирований, по которым был нанесен удар, фигурировала и "мятежная" 116-я бригада территориальной обороны ВСУ.

https://1prime.ru/20241019/ukraina-852278427.html

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всу, бригада, восстание