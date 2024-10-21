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"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад
Как сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 116-я отдельная бригада теробороны ВСУ устроила восстание на позициях в городе Курахово, расположенном к... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:11+0300
2024-10-21T16:12+0300
спецоперация на украине
всу
бригада
восстание
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 116-я отдельная бригада теробороны ВСУ устроила восстание на позициях в городе Курахово, расположенном к западу от Донецка. Об этом рассказывается в публикации испанского издания Pais.Ссылаясь на данные офицера 119-й бригады Вооруженных сил Украины, испанская газета сообщает, что в 116-й отдельной бригаде территориальной обороны "произошло массовое восстание в Курахове". По словам Александра, которые передает Pais, военнослужащие этой бригады "отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область".Как передавало ранее Министерство обороны России, ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области. Среди указанных формирований, по которым был нанесен удар, фигурировала и "мятежная" 116-я бригада территориальной обороны ВСУ.
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всу, бригада, восстание
Спецоперация на Украине, ВСУ, бригада, восстание
16:11 21.10.2024 (обновлено: 16:12 21.10.2024)
 
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад

Pais: 116-я бригада ВСУ устроила восстание в Курахове и была переправлена в Сумы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, 116-я отдельная бригада теробороны ВСУ устроила восстание на позициях в городе Курахово, расположенном к западу от Донецка. Об этом рассказывается в публикации испанского издания Pais.
Ссылаясь на данные офицера 119-й бригады Вооруженных сил Украины, испанская газета сообщает, что в 116-й отдельной бригаде территориальной обороны "произошло массовое восстание в Курахове". По словам Александра, которые передает Pais, военнослужащие этой бригады "отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область".
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19 октября, 23:34
Как передавало ранее Министерство обороны России, ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по 13 украинским бригадам в Курской области. Среди указанных формирований, по которым был нанесен удар, фигурировала и "мятежная" 116-я бригада территориальной обороны ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеВСУбригадавосстание
 
 
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