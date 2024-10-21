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В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году
В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году - 21.10.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году
Урегулирование украинского вопроса будет зависеть от реализации целей специальной военной операции России, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:18+0300
2024-10-21T09:18+0300
2024-10-21T09:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Урегулирование украинского вопроса будет зависеть от реализации целей специальной военной операции России, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Таким образом он прокомментировал ранее озвученное Владимиром Зеленским предположение, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. "Что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции", - заявил Полищук в беседе с РИА Новости.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году
В МИД раскрыли, от чего зависит окончание конфликта на Украине в 2025 году
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Урегулирование украинского вопроса будет зависеть от реализации целей специальной военной операции России, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Таким образом он прокомментировал ранее озвученное Владимиром Зеленским предположение, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.
"Что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции", - заявил Полищук в беседе с РИА Новости.
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