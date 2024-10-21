https://1prime.ru/20241021/ukraina-852292207.html

В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году

В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году - 21.10.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали идею закончить конфликт на Украине в 2025 году

Урегулирование украинского вопроса будет зависеть от реализации целей специальной военной операции России, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:18+0300

2024-10-21T09:18+0300

2024-10-21T09:18+0300

спецоперация на украине

россия

украина

мид

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Урегулирование украинского вопроса будет зависеть от реализации целей специальной военной операции России, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Таким образом он прокомментировал ранее озвученное Владимиром Зеленским предположение, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. "Что "касается "предположений" об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции", - заявил Полищук в беседе с РИА Новости.

https://1prime.ru/20241021/rossiya-852291258.html

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