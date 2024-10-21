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В России рассказали о консультациях Украины с США в ходе переговоров - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В России рассказали о консультациях Украины с США в ходе переговоров
В России рассказали о консультациях Украины с США в ходе переговоров - 21.10.2024, ПРАЙМ
В России рассказали о консультациях Украины с США в ходе переговоров
Во время российско-украинских переговоров в 2022 году Киев постоянно консультировался с Вашингтоном. Об этом в беседе с изданием Washington Post сообщил глава... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:34+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Во время российско-украинских переговоров в 2022 году Киев постоянно консультировался с Вашингтоном. Об этом в беседе с изданием Washington Post сообщил глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров.Он также добавил, что в 2022 году у переговоров между двумя странами было несколько направлений. По его словам, Украина всегда консультировалась по каждому из них.Ранее в прошлом году глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, что украинский кризис мог быть урегулирован еще весной 2022 года. Препятствием же, по его словам, стало давление Запада на Украину, из-за чего Киев не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
10:34 21.10.2024 (обновлено: 10:39 21.10.2024)
 
В России рассказали о консультациях Украины с США в ходе переговоров

Умеров: Украина консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Во время российско-украинских переговоров в 2022 году Киев постоянно консультировался с Вашингтоном. Об этом в беседе с изданием Washington Post сообщил глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров.
Он также добавил, что в 2022 году у переговоров между двумя странами было несколько направлений. По его словам, Украина всегда консультировалась по каждому из них.
Ранее в прошлом году глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, что украинский кризис мог быть урегулирован еще весной 2022 года. Препятствием же, по его словам, стало давление Запада на Украину, из-за чего Киев не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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09:18
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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