https://1prime.ru/20241021/ukraina-852296118.html

Будет распродана. В США оценили перспективы Украины

Будет распродана. В США оценили перспективы Украины - 21.10.2024, ПРАЙМ

Будет распродана. В США оценили перспективы Украины

ападные союзники понимают, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния, и в европейских странах все чаще говорят о прекращении поддержки Украины, пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные союзники понимают, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния, и в европейских странах все чаще говорят о прекращении поддержки Украины, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.По его словам, европейские страны испытывают экономические и энергетические трудности. Они надеются на прекращение боевых действий на любых условиях, кроме капитуляции Украины. "Украина скоро будет распродана", — подчеркивает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПобеда республиканца Дональда Трампа на выборах в США может привести к концу поддержки Украины. Его соперница демократ Камала Харрис в случае победы также будет добиваться прекращения военных действий, считает автор.При этом войны на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины — внимание западных правительств приковано к Израилю и Ирану.Тем временем Россия приобретает более эффективное оружие, включая боеприпасы из КНДР, в Россию направлены северокорейские военные специалисты, утверждается в публикации.Российские обстрелы наносят Украине разрушительный ущерб, отмечает автор. При этом США отказываются разрешить Украине использовать американское оружие для ответных ударов.Недавнее турне Владимира Зеленского по Европе не обеспечило ему существенной поддержки. В частном порядке европейские страны отчаянно пытаются возродить прежний режим поставок дешевых энергоносителей — российских нефти и газа.Украинцы признают, что вряд ли удастся сдвинуть российские войска с позиций. Вступление Украины в НАТО остается маловероятным.Из всего сказанного автор делает вывод, что Запад, чтобы доказать ошибочность утверждения о его упадке и уязвимости, должен резко увеличить поставки оружия и денежной помощи Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, ес, нато