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Будет распродана. В США оценили перспективы Украины - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241021/ukraina-852296118.html
Будет распродана. В США оценили перспективы Украины
Будет распродана. В США оценили перспективы Украины - 21.10.2024, ПРАЙМ
Будет распродана. В США оценили перспективы Украины
ападные союзники понимают, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния, и в европейских странах все чаще говорят о прекращении поддержки Украины, пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:22+0300
2024-10-21T11:22+0300
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные союзники понимают, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния, и в европейских странах все чаще говорят о прекращении поддержки Украины, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.По его словам, европейские страны испытывают экономические и энергетические трудности. Они надеются на прекращение боевых действий на любых условиях, кроме капитуляции Украины. "Украина скоро будет распродана", — подчеркивает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПобеда республиканца Дональда Трампа на выборах в США может привести к концу поддержки Украины. Его соперница демократ Камала Харрис в случае победы также будет добиваться прекращения военных действий, считает автор.При этом войны на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины — внимание западных правительств приковано к Израилю и Ирану.Тем временем Россия приобретает более эффективное оружие, включая боеприпасы из КНДР, в Россию направлены северокорейские военные специалисты, утверждается в публикации.Российские обстрелы наносят Украине разрушительный ущерб, отмечает автор. При этом США отказываются разрешить Украине использовать американское оружие для ответных ударов.Недавнее турне Владимира Зеленского по Европе не обеспечило ему существенной поддержки. В частном порядке европейские страны отчаянно пытаются возродить прежний режим поставок дешевых энергоносителей — российских нефти и газа.Украинцы признают, что вряд ли удастся сдвинуть российские войска с позиций. Вступление Украины в НАТО остается маловероятным.Из всего сказанного автор делает вывод, что Запад, чтобы доказать ошибочность утверждения о его упадке и уязвимости, должен резко увеличить поставки оружия и денежной помощи Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, ес, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, ЕС, НАТО
11:22 21.10.2024
 
Будет распродана. В США оценили перспективы Украины

Bloomberg: Запад понимает, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные союзники понимают, что ВСУ не хватит сил для затяжного противостояния, и в европейских странах все чаще говорят о прекращении поддержки Украины, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.
По его словам, европейские страны испытывают экономические и энергетические трудности. Они надеются на прекращение боевых действий на любых условиях, кроме капитуляции Украины. "Украина скоро будет распродана", — подчеркивает автор.
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Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может привести к концу поддержки Украины. Его соперница демократ Камала Харрис в случае победы также будет добиваться прекращения военных действий, считает автор.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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При этом войны на Ближнем Востоке отвлекли внимание от Украины — внимание западных правительств приковано к Израилю и Ирану.
Тем временем Россия приобретает более эффективное оружие, включая боеприпасы из КНДР, в Россию направлены северокорейские военные специалисты, утверждается в публикации.
Российские обстрелы наносят Украине разрушительный ущерб, отмечает автор. При этом США отказываются разрешить Украине использовать американское оружие для ответных ударов.
Недавнее турне Владимира Зеленского по Европе не обеспечило ему существенной поддержки. В частном порядке европейские страны отчаянно пытаются возродить прежний режим поставок дешевых энергоносителей — российских нефти и газа.
Украинцы признают, что вряд ли удастся сдвинуть российские войска с позиций. Вступление Украины в НАТО остается маловероятным.
Из всего сказанного автор делает вывод, что Запад, чтобы доказать ошибочность утверждения о его упадке и уязвимости, должен резко увеличить поставки оружия и денежной помощи Киеву.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯЕСНАТО
 
 
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