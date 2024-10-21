https://1prime.ru/20241021/ukraina-852296444.html
СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев
СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев - 21.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев
После урегулирования украинского кризиса страны Европейского союза могут направить миротворцев на территорию государства. об этом сообщает издание Politico,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:36+0300
2024-10-21T11:36+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После урегулирования украинского кризиса страны Европейского союза могут направить миротворцев на территорию государства. об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова депутата Европарламента."(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят", - приводит издание слова законодателя. По мнению собеседника издания, эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев
Politico: ЕС по окончании конфликта на Украине может отправить туда миротворцев
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После урегулирования украинского кризиса страны Европейского союза могут направить миротворцев на территорию государства. об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова депутата Европарламента.
"(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят", - приводит издание слова законодателя.
По мнению собеседника издания, эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.
Украина резко сократила импорт электроэнергии в сентябре