https://1prime.ru/20241021/ukraina-852296444.html

СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев

СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев - 21.10.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказало о намерениях ЕС отправить на Украине миротворцев

После урегулирования украинского кризиса страны Европейского союза могут направить миротворцев на территорию государства. об этом сообщает издание Politico,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T11:36+0300

2024-10-21T11:36+0300

2024-10-21T11:36+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После урегулирования украинского кризиса страны Европейского союза могут направить миротворцев на территорию государства. об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова депутата Европарламента."(Вопрос) европейских миротворцев на Украине будет поднят", - приводит издание слова законодателя. По мнению собеседника издания, эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20241021/elektrichestvo-852289886.html

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