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"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ
"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ - 21.10.2024, ПРАЙМ
"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ
Количество случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины за этот год удвоилось, составив более 51 тысячи солдат, покинувших свои части без увольнения,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:39+0300
2024-10-21T09:39+0300
2024-10-21T09:39+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Количество случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины за этот год удвоилось, составив более 51 тысячи солдат, покинувших свои части без увольнения, говорится в материале газеты New York Times."Согласно статистике украинской генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — пишут авторы публикации.В издании также заметили, что что после февраля ситуация может ухудшиться еще больше, поскольку многие солдаты ставят себе конкретный срок службы в три года.В конце сентября появилась информация о волне дезертирства в подразделениях украинской армии, оставшихся в приграничном районе Курской области. В связи с этим командиры проводят фиктивные медосмотры и переводят дезертиров в штурмовые подразделения на других участках фронта.Это приводит к ухудшению обстановки в подразделениях и низкому морально-психологическому состоянию солдат.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ
NYT: число случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличилось в два раза
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Количество случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины за этот год удвоилось, составив более 51 тысячи солдат, покинувших свои части без увольнения, говорится в материале газеты New York Times
.
"Согласно статистике украинской генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — пишут авторы публикации.
В издании также заметили, что что после февраля ситуация может ухудшиться еще больше, поскольку многие солдаты ставят себе конкретный срок службы в три года.
В конце сентября появилась информация о волне дезертирства в подразделениях украинской армии, оставшихся в приграничном районе Курской области. В связи с этим командиры проводят фиктивные медосмотры и переводят дезертиров в штурмовые подразделения на других участках фронта.
Это приводит к ухудшению обстановки в подразделениях и низкому морально-психологическому состоянию солдат.
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