https://1prime.ru/20241021/vsu-852292560.html

"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ

"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ - 21.10.2024, ПРАЙМ

"В два раза". NYT выяснила, что произошло в рядах ВСУ

Количество случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины за этот год удвоилось, составив более 51 тысячи солдат, покинувших свои части без увольнения,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:39+0300

2024-10-21T09:39+0300

2024-10-21T09:39+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Количество случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины за этот год удвоилось, составив более 51 тысячи солдат, покинувших свои части без увольнения, говорится в материале газеты New York Times."Согласно статистике украинской генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — пишут авторы публикации.В издании также заметили, что что после февраля ситуация может ухудшиться еще больше, поскольку многие солдаты ставят себе конкретный срок службы в три года.В конце сентября появилась информация о волне дезертирства в подразделениях украинской армии, оставшихся в приграничном районе Курской области. В связи с этим командиры проводят фиктивные медосмотры и переводят дезертиров в штурмовые подразделения на других участках фронта.Это приводит к ухудшению обстановки в подразделениях и низкому морально-психологическому состоянию солдат.

https://1prime.ru/20241020/nastroenie-852282074.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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