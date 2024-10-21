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Юань открыл торги 21 октября снижением
Юань открыл торги 21 октября снижением - 21.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 21 октября снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:06+0300
2024-10-21T10:06+0300
2024-10-21T10:21+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,37 рубля.Минутами ранее юань максимально повышался до 13,39 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги 21 октября снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,37 рубля
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,37 рубля.
Минутами ранее юань максимально повышался до 13,39 рубля.