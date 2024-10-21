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Юань открыл торги 21 октября снижением

Юань открыл торги 21 октября снижением - 21.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 21 октября снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:06+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 13,37 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,37 рубля.Минутами ранее юань максимально повышался до 13,39 рубля.

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юань, мосбиржа