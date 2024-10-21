https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852292994.html

"План победы" дезавуирует заявления Зеленского о мире, заявили в МИД

"План победы" дезавуирует заявления Зеленского о мире, заявили в МИД - 21.10.2024, ПРАЙМ

"План победы" дезавуирует заявления Зеленского о мире, заявили в МИД

Владимир Зеленский своим "планом победы" противоречит заявлением украинских властей о стремлении к миру. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:57+0300

2024-10-21T09:57+0300

2024-10-21T09:58+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим "планом победы" противоречит заявлением украинских властей о стремлении к миру. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.По словам политика, так называемый "мирный план" предполагает максимальную эскалацию украинского кризиса. По словам дипломата, Зеленский "клянчит оружие, деньги, прием в НАТО, разрешения на удары вглубь России", а это необходимо для физического и политического выживания киевского режима, его лидера и членов его команды."То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи", - сказал Полищук. Ранее 16 октября Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".

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россия, украина, владимир зеленский