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"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:31+0300
2024-10-22T13:31+0300
россия
т-банк
инвестиции
активы
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. "Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды "Вечный портфель". Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении в Telegram-канале брокера. "Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве "Толк", нам удалось разморозить около 3,5 миллиарда рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами", - сказано там же. В сообщении также отмечается, что вторая половина активов все еще остается заблокированной и переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2. "Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается там же.
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россия, т-банк, инвестиции, активы
РОССИЯ, Т-Банк, инвестиции, активы
13:31 22.10.2024
 
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов

"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей валютных активов клиентов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания.
"Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды "Вечный портфель". Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении в Telegram-канале брокера.
"Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве "Толк", нам удалось разморозить около 3,5 миллиарда рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами", - сказано там же.
В сообщении также отмечается, что вторая половина активов все еще остается заблокированной и переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2.
"Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается там же.
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