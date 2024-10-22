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"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов

"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов

"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T13:31+0300

2024-10-22T13:31+0300

2024-10-22T13:31+0300

россия

т-банк

инвестиции

активы

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. "Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды "Вечный портфель". Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении в Telegram-канале брокера. "Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве "Толк", нам удалось разморозить около 3,5 миллиарда рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами", - сказано там же. В сообщении также отмечается, что вторая половина активов все еще остается заблокированной и переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2. "Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается там же.

https://1prime.ru/20241018/tbank-852267287.html

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россия, т-банк, инвестиции, активы