https://1prime.ru/20241022/aktivy-852326970.html
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:31+0300
2024-10-22T13:31+0300
2024-10-22T13:31+0300
россия
т-банк
инвестиции
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания. "Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды "Вечный портфель". Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении в Telegram-канале брокера. "Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве "Толк", нам удалось разморозить около 3,5 миллиарда рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами", - сказано там же. В сообщении также отмечается, что вторая половина активов все еще остается заблокированной и переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2. "Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается там же.
https://1prime.ru/20241018/tbank-852267287.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-банк, инвестиции, активы
РОССИЯ, Т-Банк, инвестиции, активы
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей клиентских активов
"Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей валютных активов клиентов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" разморозили 3,5 миллиарда рублей заблокированных из-за международных санкций валютных активов ряда своих клиентов, сообщает компания.
"Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды "Вечный портфель". Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи", - говорится в сообщении в Telegram-канале брокера.
"Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве "Толк", нам удалось разморозить около 3,5 миллиарда рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами", - сказано там же.
В сообщении также отмечается, что вторая половина активов все еще остается заблокированной и переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2.
"Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев", - отмечается там же.
В Т-Банке рассказали о доле искусственного интеллекта в его продуктах