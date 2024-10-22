https://1prime.ru/20241022/avto-852312230.html

Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль - 22.10.2024, ПРАЙМ

Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на пробег, чтобы оценить состояние транспортного средства, пишет портал njcar.ru со ссылкой на... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:12+0300

2024-10-22T09:12+0300

2024-10-22T09:13+0300

россия

авто

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на пробег, чтобы оценить состояние транспортного средства, пишет портал njcar.ru со ссылкой на сотрудника МРЭО ГИБДД.Согласно изданию, в норме для трехлетнего автомобиля считается приемлемым пробег в пределах 50-60 тысяч километров, а для пятилетнего - около 100 тысяч километров. Для лучшего понимания реального пробега, можно обратить внимание на историю обслуживания автомобиля у официальных дилеров или оценить состояние салона и кузова.Визуальные признаки большого пробега включают износ сидений, руля, ремня безопасности, педалей и ручки переключения передач. Значительный износ тормозных дисков, повреждения лакокрасочного покрытия и сколы на капоте и переднем бампере также могут указывать на интенсивную эксплуатацию автомобиля.Однако, чтобы избежать скрытых проблем, рекомендуется провести глубокую диагностику с присутствием квалифицированного эксперта и специального оборудования.

https://1prime.ru/20241017/avto-852223201.html

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россия, авто