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Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль - 22.10.2024, ПРАЙМ
Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на пробег, чтобы оценить состояние транспортного средства, пишет портал njcar.ru со ссылкой на... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:12+0300
2024-10-22T09:13+0300
россия
авто
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на пробег, чтобы оценить состояние транспортного средства, пишет портал njcar.ru со ссылкой на сотрудника МРЭО ГИБДД.Согласно изданию, в норме для трехлетнего автомобиля считается приемлемым пробег в пределах 50-60 тысяч километров, а для пятилетнего - около 100 тысяч километров. Для лучшего понимания реального пробега, можно обратить внимание на историю обслуживания автомобиля у официальных дилеров или оценить состояние салона и кузова.Визуальные признаки большого пробега включают износ сидений, руля, ремня безопасности, педалей и ручки переключения передач. Значительный износ тормозных дисков, повреждения лакокрасочного покрытия и сколы на капоте и переднем бампере также могут указывать на интенсивную эксплуатацию автомобиля.Однако, чтобы избежать скрытых проблем, рекомендуется провести глубокую диагностику с присутствием квалифицированного эксперта и специального оборудования.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:12 22.10.2024 (обновлено: 09:13 22.10.2024)
 
Сотрудник ГИБДД рассказал, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

Njcar.ru: ГАИ рассказала, с каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на пробег, чтобы оценить состояние транспортного средства, пишет портал njcar.ru со ссылкой на сотрудника МРЭО ГИБДД.
Согласно изданию, в норме для трехлетнего автомобиля считается приемлемым пробег в пределах 50-60 тысяч километров, а для пятилетнего - около 100 тысяч километров. Для лучшего понимания реального пробега, можно обратить внимание на историю обслуживания автомобиля у официальных дилеров или оценить состояние салона и кузова.
Визуальные признаки большого пробега включают износ сидений, руля, ремня безопасности, педалей и ручки переключения передач. Значительный износ тормозных дисков, повреждения лакокрасочного покрытия и сколы на капоте и переднем бампере также могут указывать на интенсивную эксплуатацию автомобиля.
Однако, чтобы избежать скрытых проблем, рекомендуется провести глубокую диагностику с присутствием квалифицированного эксперта и специального оборудования.
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