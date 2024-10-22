https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей - 22.10.2024, ПРАЙМ
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
Автомобильный интернет-портал HotCars провел анализ рынка и составил рейтинг самых мощных автомобилей, которые можно приобрести за 20 тысяч долларов (около 1,9... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:33+0300
2024-10-22T09:33+0300
2024-10-22T09:33+0300
россия
авто
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автомобильный интернет-портал HotCars провел анализ рынка и составил рейтинг самых мощных автомобилей, которые можно приобрести за 20 тысяч долларов (около 1,9 млн рублей).В категории подержанных автомобилей на первом месте оказался Chevrolet Camaro SS 2015 года выпуска с 400-сильным 6,2-литровым двигателем V8. Этот автомобиль может разогнаться до 60 миль/ч всего за 4,6 секунды. Стоимость подержанного Camaro SS варьируется от 13 тысяч долларов до 37 тысяч долларов, в зависимости от состояния.В категории новых автомобилей стоимостью менее 20 тысяч долларов самым мощным является Nissan Versa 2025. Этот седан оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью до 122 л.с. и работает с автоматической коробкой передач или вариатором.Кроме того, Nissan Versa 2025 также является самым дешевым новым автомобилем Nissan в США, его базовая комплектация стоит от 17 190 долларов.
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россия, авто
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
HotCars назвал самые мощные автомобили, которые стоят дешевле 2 млн рублей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ.
Автомобильный интернет-портал HotCars провел анализ рынка и составил
рейтинг самых мощных автомобилей, которые можно приобрести за 20 тысяч долларов (около 1,9 млн рублей).
В категории подержанных автомобилей на первом месте оказался Chevrolet Camaro SS 2015 года выпуска с 400-сильным 6,2-литровым двигателем V8. Этот автомобиль может разогнаться до 60 миль/ч всего за 4,6 секунды. Стоимость подержанного Camaro SS варьируется от 13 тысяч долларов до 37 тысяч долларов, в зависимости от состояния.
В категории новых автомобилей стоимостью менее 20 тысяч долларов самым мощным является Nissan Versa 2025. Этот седан оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью до 122 л.с. и работает с автоматической коробкой передач или вариатором.
Кроме того, Nissan Versa 2025 также является самым дешевым новым автомобилем Nissan в США, его базовая комплектация стоит от 17 190 долларов.
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