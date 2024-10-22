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МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году - 22.10.2024, ПРАЙМ
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МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году
МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует повышение средней стоимости нефти в мире в 2024 году до 81,29 доллара за баррель, одновременно ожидая резкого... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:02+0300
2024-10-22T16:02+0300
экономика
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нефть
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует повышение средней стоимости нефти в мире в 2024 году до 81,29 доллара за баррель, одновременно ожидая резкого снижения в 2025 году до 72,84 доллара, следует из доклада организации. Согласно представленному документу, в 2024 году цена вырастет на 0,9 доллара за баррель в годовом выражении, однако снизится на 10,4 доллара за баррель в 2025 году. По расчетам МВФ, в 2023 году средняя стоимость нефти составила 80,59 доллара за баррель. Показатель рассчитан как среднее значение цены нефти марок Brent, Dudai Fateh и WTI. Как отметили в фонде, возможный рост цен на нефть связан с угрозой эскалации на Ближнем Востоке, а также продлением сокращений нефтедобычи со стороны ОПЕК+. Понижение цен может быть вызвано ослаблением спроса со стороны Китая и США, на которые суммарно приходится почти 40% мирового спроса, а также роста добычи ОПЕК+ ради увеличения своей доли на рынке.
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мвф, нефть
Экономика, МВФ, Нефть
16:02 22.10.2024
 
МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году

МВФ ждет роста цен на нефть в мире 2024 году до 81,29 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует повышение средней стоимости нефти в мире в 2024 году до 81,29 доллара за баррель, одновременно ожидая резкого снижения в 2025 году до 72,84 доллара, следует из доклада организации.
Согласно представленному документу, в 2024 году цена вырастет на 0,9 доллара за баррель в годовом выражении, однако снизится на 10,4 доллара за баррель в 2025 году.
По расчетам МВФ, в 2023 году средняя стоимость нефти составила 80,59 доллара за баррель. Показатель рассчитан как среднее значение цены нефти марок Brent, Dudai Fateh и WTI.
Как отметили в фонде, возможный рост цен на нефть связан с угрозой эскалации на Ближнем Востоке, а также продлением сокращений нефтедобычи со стороны ОПЕК+.
Понижение цен может быть вызвано ослаблением спроса со стороны Китая и США, на которые суммарно приходится почти 40% мирового спроса, а также роста добычи ОПЕК+ ради увеличения своей доли на рынке.
 
ЭкономикаМВФНефть
 
 
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