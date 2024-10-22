https://1prime.ru/20241022/neft-852333692.html

МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году

МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году - 22.10.2024, ПРАЙМ

МВФ ожидает роста цен на нефть в мире 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует повышение средней стоимости нефти в мире в 2024 году до 81,29 доллара за баррель, одновременно ожидая резкого... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:02+0300

2024-10-22T16:02+0300

2024-10-22T16:02+0300

экономика

мвф

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует повышение средней стоимости нефти в мире в 2024 году до 81,29 доллара за баррель, одновременно ожидая резкого снижения в 2025 году до 72,84 доллара, следует из доклада организации. Согласно представленному документу, в 2024 году цена вырастет на 0,9 доллара за баррель в годовом выражении, однако снизится на 10,4 доллара за баррель в 2025 году. По расчетам МВФ, в 2023 году средняя стоимость нефти составила 80,59 доллара за баррель. Показатель рассчитан как среднее значение цены нефти марок Brent, Dudai Fateh и WTI. Как отметили в фонде, возможный рост цен на нефть связан с угрозой эскалации на Ближнем Востоке, а также продлением сокращений нефтедобычи со стороны ОПЕК+. Понижение цен может быть вызвано ослаблением спроса со стороны Китая и США, на которые суммарно приходится почти 40% мирового спроса, а также роста добычи ОПЕК+ ради увеличения своей доли на рынке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, нефть