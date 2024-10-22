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Россия поставляет нефть на мировые рынки выше потолка цен, заявил МВФ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россия поставляет нефть на мировые рынки выше потолка цен, заявил МВФ
Россия поставляет нефть на мировые рынки выше потолка цен, заявил МВФ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россия поставляет нефть на мировые рынки выше потолка цен, заявил МВФ
Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен, признали в Международном валютном фонде (МВФ). | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:03+0300
2024-10-22T16:03+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен, признали в Международном валютном фонде (МВФ). "Российская нефть, экспортируемая в основном в Китай и Индию, торгуется выше потолка цен "Большой семерки" на протяжении большей части прошедшего года", - говорится в опубликованном докладе фонда. По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет 15-20 долларов. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, мвф, нефть
Экономика, РОССИЯ, МВФ, Нефть
16:03 22.10.2024
 
Россия поставляет нефть на мировые рынки выше потолка цен, заявил МВФ

МВФ: РФ поставляет нефть на мировые рынки выше установленного Западом потолка цен

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен, признали в Международном валютном фонде (МВФ).
"Российская нефть, экспортируемая в основном в Китай и Индию, торгуется выше потолка цен "Большой семерки" на протяжении большей части прошедшего года", - говорится в опубликованном докладе фонда.
По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет 15-20 долларов.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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