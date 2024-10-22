https://1prime.ru/20241022/neft-852340362.html

Нефть дорожает второй день подряд

Нефть дорожает второй день подряд - 22.10.2024, ПРАЙМ

Нефть дорожает второй день подряд

Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% во вторник вечером, второй день подряд находятся в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 22.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-22T18:55+0300

2024-10-22T18:56+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2-2,5% во вторник вечером, второй день подряд находятся в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.28 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,23%, до 75,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,5%, до 71,79 доллара. В понедельник Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 2%. Трейдеры оценивали решение Народного банка Китая о понижении ставки по кредитам для первоклассных заемщиков. Инвесторы также по-прежнему следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Сигналы об эскалации ситуации в регионе могут поддерживать рост котировок нефти. В среду рынок будет оценивать еженедельные данные о запасах сырья в США. Ожидается, что за предыдущую неделю показатель вырос на 0,7 миллиона баррелей - до 421,2 миллиона.

https://1prime.ru/20241022/neft-852333809.html

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нефть, цены