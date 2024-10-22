https://1prime.ru/20241022/oon-852324922.html

В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины

В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины - 22.10.2024, ПРАЙМ

В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины

С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T12:32+0300

2024-10-22T12:32+0300

2024-10-22T12:32+0300

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ЖЕНЕВА, 22 окт – ПРАЙМ. С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.По ее словам, значительная часть этих "потерь" пришлась на украинцев, которые покинули родину и начали поиск возможностей в других местах. "Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - подчеркнула Бауэр. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила Украину об обезлюдении на фоне большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

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