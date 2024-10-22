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В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины - 22.10.2024, ПРАЙМ
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины
С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:32+0300
2024-10-22T12:32+0300
спецоперация на украине
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демография
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ЖЕНЕВА, 22 окт – ПРАЙМ. С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.По ее словам, значительная часть этих "потерь" пришлась на украинцев, которые покинули родину и начали поиск возможностей в других местах. "Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - подчеркнула Бауэр. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила Украину об обезлюдении на фоне большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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украина, оон, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ООН, демография
12:32 22.10.2024
 
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины

ООН: население Украины сократилось примерно на десять миллионов человек

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ЖЕНЕВА, 22 окт – ПРАЙМ. С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
По ее словам, значительная часть этих "потерь" пришлась на украинцев, которые покинули родину и начали поиск возможностей в других местах.
"Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - подчеркнула Бауэр.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила Украину об обезлюдении на фоне большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАООНдемография
 
 
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