https://1prime.ru/20241022/oon-852324922.html
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины - 22.10.2024, ПРАЙМ
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины
С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:32+0300
2024-10-22T12:32+0300
2024-10-22T12:32+0300
спецоперация на украине
украина
оон
демография
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
ЖЕНЕВА, 22 окт – ПРАЙМ. С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.По ее словам, значительная часть этих "потерь" пришлась на украинцев, которые покинули родину и начали поиск возможностей в других местах. "Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - подчеркнула Бауэр. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила Украину об обезлюдении на фоне большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
https://1prime.ru/20241022/polsha-852323686.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ООН, демография
В ООН оценили масштаб демографического кризиса Украины
ООН: население Украины сократилось примерно на десять миллионов человек
ЖЕНЕВА, 22 окт – ПРАЙМ. С 24 февраля 2022 года Украина лишилась порядка десяти миллионов граждан. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказала региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
По ее словам, значительная часть этих "потерь" пришлась на украинцев, которые покинули родину и начали поиск возможностей в других местах.
"Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - подчеркнула Бауэр.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупредила Украину об обезлюдении на фоне большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине