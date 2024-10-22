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Сохранится ли Украина на карте? В США захотели переговоров с Россией - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Сохранится ли Украина на карте? В США захотели переговоров с Россией
Сохранится ли Украина на карте? В США захотели переговоров с Россией - 22.10.2024, ПРАЙМ
Сохранится ли Украина на карте? В США захотели переговоров с Россией
Конфликт на Украине продолжается, и речь идет уже не о возвращении территорий, а о сохранении Украины на карте, пишет американское издание The National... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:54+0300
2024-10-22T12:54+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине продолжается, и речь идет уже не о возвращении территорий, а о сохранении Украины на карте, пишет американское издание The National Interest.Как отмечается, Владимир Зеленский активно продвигает свой "план победы", но Вашингтон не проявляет энтузиазма. Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что украинцы сами должны решать, когда и на каких условиях договариваться с Москвой. Эта позиция искажает характер конфликта, который ведется не только за территориальную целостность Украины, но и за будущее европейского порядка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрезидент России Владимир Путин ясно дал понять, что конфликт ведется не только за Украину, но и за нейтрализацию НАТО. Кремль считает, что США используют альянс для устранения России из борьбы великих держав, и мало заинтересован в диалоге с Украиной.Как отмечает автор, США являются главным гарантом безопасности Европы и могут изменить расклад в области безопасности. Прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой необходимы для окончания боевых действий, но их недостаточно, добавил он.Переговоры должны влиться в более обширную дипломатическую сеть, включающую различные страны. Двусторонний канал Киев-Москва необходим для решения технических вопросов, таких как обмен военнопленными. А европейцам придется участвовать в обсуждениях безопасности континента, включая контроль вооружений.США лучше всего подходят для координации позиций Запада и Украины, отмечается в публикации. Вашингтон не хочет даровать России легитимность территориальных приобретений и не заинтересован в признании контроля Москвы над украинской территорией.Автор выступает за необходимость переоценки критериев успеха. По его мнению, Вашингтону нужно пересмотреть критерии успеха, чтобы сделать его достижимым за столом переговоров. Это может включать смещение акцента с территориальной целостности на сохранение независимости и суверенитета Украины. А интеграция Украины в евроатлантическое сообщество возможна даже при уступке территории России.Конфликт на истощение продолжится, если США не начнут договариваться с Россией. И цена для Украины в человеческих жизнях и разрушенном имуществе возрастет, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, НАТО
12:54 22.10.2024
 
Сохранится ли Украина на карте? В США захотели переговоров с Россией

TNI: переговоры США с Россией — необходимое условие для разрешения конфликта

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Конфликт на Украине продолжается, и речь идет уже не о возвращении территорий, а о сохранении Украины на карте, пишет американское издание The National Interest.
Как отмечается, Владимир Зеленский активно продвигает свой "план победы", но Вашингтон не проявляет энтузиазма. Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что украинцы сами должны решать, когда и на каких условиях договариваться с Москвой. Эта позиция искажает характер конфликта, который ведется не только за территориальную целостность Украины, но и за будущее европейского порядка.
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Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что конфликт ведется не только за Украину, но и за нейтрализацию НАТО. Кремль считает, что США используют альянс для устранения России из борьбы великих держав, и мало заинтересован в диалоге с Украиной.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине
11:57
Как отмечает автор, США являются главным гарантом безопасности Европы и могут изменить расклад в области безопасности. Прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой необходимы для окончания боевых действий, но их недостаточно, добавил он.
Переговоры должны влиться в более обширную дипломатическую сеть, включающую различные страны. Двусторонний канал Киев-Москва необходим для решения технических вопросов, таких как обмен военнопленными. А европейцам придется участвовать в обсуждениях безопасности континента, включая контроль вооружений.
США лучше всего подходят для координации позиций Запада и Украины, отмечается в публикации. Вашингтон не хочет даровать России легитимность территориальных приобретений и не заинтересован в признании контроля Москвы над украинской территорией.
Автор выступает за необходимость переоценки критериев успеха. По его мнению, Вашингтону нужно пересмотреть критерии успеха, чтобы сделать его достижимым за столом переговоров. Это может включать смещение акцента с территориальной целостности на сохранение независимости и суверенитета Украины. А интеграция Украины в евроатлантическое сообщество возможна даже при уступке территории России.
Конфликт на истощение продолжится, если США не начнут договариваться с Россией. И цена для Украины в человеческих жизнях и разрушенном имуществе возрастет, подчеркивается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯНАТО
 
 
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