https://1prime.ru/20241022/plan-852324760.html
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место - 22.10.2024, ПРАЙМ
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место
Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:25+0300
2024-10-22T12:25+0300
2024-10-22T12:25+0300
спецоперация на украине
украина
чехия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии Вацлав Клаус для издания Lidovky,По его словам, план Зеленского — это перечень эгоистичных желаний и требований. Он, в частности, включает в себя немедленное приглашение Украины в НАТО и перенос боевых действий на территорию России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакой пункт плана, как размещение на территории Украины "сдерживающих средств", что вызывает вопросы о том, что конкретно имеется в виду — с учетом того, что у плана есть секретные приложения.Клаус считает, что план Зеленского не исключает вероятность третьей мировой войны. Документ не предусматривает переговоров, а лишь требует применения силы.По словам политика, Запад должен признать, что с самого начала конфликта разворачивается его война с Россией.Что касается последствий для Украины и мира, то Зеленский должен осознать трагедию По его словам, жертвами великодержавных планов становятся простые люди, которым лучше бы сказать "довольно". В это связи политики должны осознать свою ответственность и прекратить безответственные действия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241021/plan-852298757.html
украина
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чехия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Владимир Зеленский
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место
Экс-президент Чехии Клаус назвал "план победы" Зеленского списком пожеланий
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии Вацлав Клаус для издания Lidovky
,
По его словам, план Зеленского — это перечень эгоистичных желаний и требований. Он, в частности, включает в себя немедленное приглашение Украины в НАТО и перенос боевых действий на территорию России.
Такой пункт плана, как размещение на территории Украины "сдерживающих средств", что вызывает вопросы о том, что конкретно имеется в виду — с учетом того, что у плана есть секретные приложения.
План не работает. Зеленскому предрекли неизбежный провал
Клаус считает, что план Зеленского не исключает вероятность третьей мировой войны. Документ не предусматривает переговоров, а лишь требует применения силы.
По словам политика, Запад должен признать, что с самого начала конфликта разворачивается его война с Россией.
Что касается последствий для Украины и мира, то Зеленский должен осознать трагедию По его словам, жертвами великодержавных планов становятся простые люди, которым лучше бы сказать "довольно". В это связи политики должны осознать свою ответственность и прекратить безответственные действия.