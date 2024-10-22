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Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/plan-852324760.html
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место - 22.10.2024, ПРАЙМ
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место
Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:25+0300
2024-10-22T12:25+0300
спецоперация на украине
украина
чехия
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии Вацлав Клаус для издания Lidovky,По его словам, план Зеленского — это перечень эгоистичных желаний и требований. Он, в частности, включает в себя немедленное приглашение Украины в НАТО и перенос боевых действий на территорию России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакой пункт плана, как размещение на территории Украины "сдерживающих средств", что вызывает вопросы о том, что конкретно имеется в виду — с учетом того, что у плана есть секретные приложения.Клаус считает, что план Зеленского не исключает вероятность третьей мировой войны. Документ не предусматривает переговоров, а лишь требует применения силы.По словам политика, Запад должен признать, что с самого начала конфликта разворачивается его война с Россией.Что касается последствий для Украины и мира, то Зеленский должен осознать трагедию По его словам, жертвами великодержавных планов становятся простые люди, которым лучше бы сказать "довольно". В это связи политики должны осознать свою ответственность и прекратить безответственные действия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241021/plan-852298757.html
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украина, чехия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Владимир Зеленский
12:25 22.10.2024
 
Эгоистичные желания. Экс-президент Чехии поставил Зеленского на место

Экс-президент Чехии Клаус назвал "план победы" Зеленского списком пожеланий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Так называемый план Владимира Зеленского на самом деле является "антипланом", так как он не предполагает действий со стороны Украины, пишет экс-президент Чехии Вацлав Клаус для издания Lidovky,
По его словам, план Зеленского — это перечень эгоистичных желаний и требований. Он, в частности, включает в себя немедленное приглашение Украины в НАТО и перенос боевых действий на территорию России.
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Такой пункт плана, как размещение на территории Украины "сдерживающих средств", что вызывает вопросы о том, что конкретно имеется в виду — с учетом того, что у плана есть секретные приложения.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
План не работает. Зеленскому предрекли неизбежный провал
Вчера, 12:54
Клаус считает, что план Зеленского не исключает вероятность третьей мировой войны. Документ не предусматривает переговоров, а лишь требует применения силы.
По словам политика, Запад должен признать, что с самого начала конфликта разворачивается его война с Россией.
Что касается последствий для Украины и мира, то Зеленский должен осознать трагедию По его словам, жертвами великодержавных планов становятся простые люди, которым лучше бы сказать "довольно". В это связи политики должны осознать свою ответственность и прекратить безответственные действия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЧЕХИЯВладимир Зеленский
 
 
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