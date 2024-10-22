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Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения ипотечных ставок в России - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/stavki-852314832.html
Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения ипотечных ставок в России
Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения ипотечных ставок в России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения ипотечных ставок в России
Ставки по ипотеке в России будут повышаться по мере роста ключевой ставки Центробанка, а их понижение возможно к концу следующего года, заявил РИА Новости... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:41+0300
2024-10-22T10:41+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России будут повышаться по мере роста ключевой ставки Центробанка, а их понижение возможно к концу следующего года, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. Тем временем Сбербанк с 22 октября повысил ставки на 3 процентных пункта во всех рыночных (не льготных) ипотечных программах - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. "Ставки по ипотеке будут повышаться по мере роста ключевой ставки и стоимости пассивов, возможные тренды к понижению мы видим только ближе к концу 2025 года", - отмечает Гришунин. Эксперт отметил, что это связано с ожиданиями аналитическим блоком НРА повышения ключевой ставки до 21%, кроме того, ипотека как продукт становится все менее выгодной для банков, особенно в условиях высокой стоимости пассивов на долгосрочных горизонтах. "Максимально ставки по ипотеке нам видятся в диапазоне 25-27%, что является уже заградительным барьером", - добавил аналитик, имея в виду рыночную ипотеку. Также Гришунин отметил, что по оценкам НРА на горизонте года доля льготной ипотеки в выдачах будет составлять 90% и более.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
10:41 22.10.2024
 
Эксперт назвал ожидаемые сроки снижения ипотечных ставок в России

Эксперт Гришунин: снижение ипотечных ставок в РФ возможно к концу 2025 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России будут повышаться по мере роста ключевой ставки Центробанка, а их понижение возможно к концу следующего года, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. Тем временем Сбербанк с 22 октября повысил ставки на 3 процентных пункта во всех рыночных (не льготных) ипотечных программах - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.
"Ставки по ипотеке будут повышаться по мере роста ключевой ставки и стоимости пассивов, возможные тренды к понижению мы видим только ближе к концу 2025 года", - отмечает Гришунин.
Эксперт отметил, что это связано с ожиданиями аналитическим блоком НРА повышения ключевой ставки до 21%, кроме того, ипотека как продукт становится все менее выгодной для банков, особенно в условиях высокой стоимости пассивов на долгосрочных горизонтах.
"Максимально ставки по ипотеке нам видятся в диапазоне 25-27%, что является уже заградительным барьером", - добавил аналитик, имея в виду рыночную ипотеку.
Также Гришунин отметил, что по оценкам НРА на горизонте года доля льготной ипотеки в выдачах будет составлять 90% и более.
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