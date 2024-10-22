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"Отдельные страны". В Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину

"Отдельные страны". В Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Отдельные страны". В Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину

Если российский войска прорвут фронт, ряд государств-членов НАТО могут ввести воинские контингенты на Украину. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:39+0300

2024-10-22T16:39+0300

2024-10-22T16:39+0300

спецоперация на украине

украина

нато

войска

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Если российский войска прорвут фронт, ряд государств-членов НАТО могут ввести воинские контингенты на Украину. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков .По его словам, в случае прорыва российским войсками фронта на оперативную глубину, "отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины". При этом полковник в отставке подчеркнул, что войска введет не Североатлантический альянс, а "отдельные страны введут, если будет такая угроза".Вместе с тем Стариков допустил, что сегодняшний темп отступления подразделений Вооруженных сил Украины может превратиться в массовое бегство, и в этом случае вероятность обрушения фронта возрастет.Как ранее сообщили СМИ, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости разместить на Украине силы неядерного сдерживания.

https://1prime.ru/20241020/estoniya-852285766.html

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украина, нато, войска